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World Cup 2026

World Cup 2026: Tinh thần "Samurai xanh"

Hữu Dũng

Không có bất ngờ xảy ra khi châu Á hụt hơi ngay sau khi kết thúc vòng bảng World Cup 2026.

Dù châu Á giành 9 suất, nhưng chỉ có Nhật và Úc đi tiếp vào vòng 2, số còn lại chất lượng không đủ để gây khó cho các ông lớn tại World Cup.

Điều đó càng khiến cho giá trị của bóng đá Nhật Bản lên hạng. Thống kê ở sân AT&T ngày 25-6 cho thấy có hơn 70.000 CĐV đã tề tựu về cổ vũ cho trận đấu giữa Nhật Bản và Thụy Điển. Hơn 70% số lượng khán giả thuộc về CĐV Nhật Bản, nhưng thú vị ở chỗ, không chỉ có khán giả châu Á mà rất nhiều người Mỹ và châu Âu đã mặc lên người những chiếc áo Nhật Bản để cổ vũ cho đội bóng xứ Phù Tang.

Tinh thần "Samurai xanh" - Ảnh 1.

Tác giả (phải) và 1 khán giả ủng cho đội Nhật Bản.

Ngay cả CĐV Thụy Điển khi được hỏi đều dành lời khen cho Nhật Bản, đối thủ đã khiến đội bóng của họ phải chia điểm sau 90 phút tranh tài căng thẳng. Hiệu ứng từ Nhật Bản rất lớn. Đến nỗi tinh thần "Samurai xanh" mang lại sự thích thú cho hàng vạn khán giả. CĐV hát vang câu "Nippon" từ ngoài vào trong sân, xuyên suốt trận đấu rồi nán lại để hát tiếp cùng thầy trò HLV Hajime Moriyasu. Những bộ đồ hóa trang các nhân vật võ sĩ đạo, hay các nhân vật bước ra từ các trang truyện tranh Anime, dường như đã trở nên quen thuộc, được mọi CĐV từ Á đến Âu mặc để cổ vũ cho Nhật Bản.

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2 ngày nữa, Nhật Bản phải gặp một ngọn núi đích thực mang tên Brazil. CĐV Nhật không mất nhiều thời gian bởi từ sân AT&T ở Dallas sang sân NRG tại Houston chỉ mất hơn 4 giờ di chuyển. Họ sẵn sàng làm điểm tựa sức mạnh về tinh thần để các chiến binh Samurai chơi một trận để đời. Chiến thắng 3-2 trước chính thầy trò HLV Carlo Ancelotti trong trận giao hữu cách đây hơn nửa năm vẫn là động lực lớn, cộng thêm thành tích bất bại ở vòng bảng khi đối đầu với 2 ông lớn Hà Lan, Thụy Điển đủ làm cơ sở để CĐV châu Á tin rằng, đã đến lúc Nhật Bản phải khiến cho những Vinicius, Cunha hay Casemiro phải dè chừng.

Đừng xem thường Nhật, đội bóng mạnh nhất châu Á lúc này.

Tinh thần "Samurai xanh" - Ảnh 2.

 

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