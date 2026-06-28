Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay: Bồ Đào Nha đấu Colombia, Jordan gặp Argentina

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay (28-6), lúc 4 giờ, bảng L diễn ra đồng thời hai cặp đấu Croatia - Ghana và Panama - Anh thuộc lượt trận cuối vòng bảng.

Tuyển Anh đang chiếm ưu thế trong cuộc đua ngôi đầu bảng nhưng vẫn cần thêm điểm để chắc chắn giữ vị trí số 1. Trong khi đó, Croatia và Ghana còn cơ hội cạnh tranh vé vào vòng knock-out.

Đến 6 giờ 30, bảng K bước vào lượt đấu cuối với các trận Colombia - Bồ Đào Nha và CHDC Congo - Uzbekistan. Bồ Đào Nha được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lực lượng giàu kinh nghiệm, song Colombia đủ sức tạo bất ngờ. Ở cặp đấu còn lại, cả Uzbekistan và CHDC Congo đều buộc phải có kết quả thuận lợi để nuôi hy vọng đi tiếp.

Khung giờ 9 giờ chứng kiến hai trận cuối của bảng J. Argentina gặp Jordan với mục tiêu bảo vệ ngôi đầu bảng, trong khi Algeria và Áo sẽ quyết đấu cho tấm vé vào vòng knock-out.