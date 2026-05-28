Thể thao

Crystal Palace lần đầu lên đỉnh châu Âu

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) - Đánh bại Rayo Vallecano với tỉ số 1-0 ở trận chung kết Conference League, Crystal Palace đã giành danh hiệu châu Âu đầu tiên trong lịch sử CLB.

Crystal Palace đã viết nên chương đẹp nhất trong lịch sử CLB khi đánh bại Rayo Vallecano 1-0 trong trận chung kết UEFA Conference League trên sân Leipzig (Đức) qua đó lần đầu tiên giành một danh hiệu châu Âu. Đội bóng thành London cũng trở thành CLB đầu tiên sau 38 năm đăng quang giải cúp châu lục ngay trong lần đầu tham dự.

Trận chung kết tại Red Bull Arena có phần tẻ nhạt ở 45 phút đầu tiên

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Crystal Palace chủ động đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép đáng kể. Ismaïla Sarr sớm khiến hàng thủ Rayo Vallecano chao đảo với pha khống chế khéo léo trong vòng cấm trước khi dứt điểm, nhưng cú sút của anh bị hậu vệ đối phương kịp thời ngăn chặn. Không lâu sau, Daichi Kamada có cơ hội thoát xuống nguy hiểm nhưng bị Pathé Ciss phạm lỗi từ phía sau. Tiền vệ của đội bóng Tây Ban Nha may mắn chỉ phải nhận thẻ vàng.

Crystal Palace vượt trội cơ hội tấn công lẫn ghi bàn

Rayo Vallecano cũng có những pha đáp trả đáng chú ý. Alexandre Alemão và Unai López lần lượt thử vận may bằng các cú sút xa nhưng bóng đều đi chệch khung thành trong gang tấc. Cuối hiệp một, Crystal Palace bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất khi Tyrick Mitchell đánh đầu ra ngoài từ quả tạt chính xác của Adam Wharton. Hiệp đấu đầu tiên khép lại mà không đội nào tung ra được cú sút trúng đích, phản ánh sự thận trọng của hai đội trong lần đầu dự chung kết cúp châu Âu.

Jean-Philippe Mateta (14) ghi bàn duy nhất trận chung kết tại Leipzig

Sau giờ nghỉ, Palace tăng tốc mạnh mẽ. Jean-Philippe Mateta suýt mở tỉ số với pha băng cắt cận thành nhưng bị Florian Lejeune phá bóng ngay trước vạch vôi. Tuy nhiên, đến phút 58, tiền đạo người Pháp vẫn đưa được bóng vào lưới. Từ cú sút xa của Wharton khiến thủ môn Augusto Batalla đẩy bóng bật ra, Mateta có mặt đúng lúc để đá bồi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Niềm vui của Mateta và đồng đội

Bàn thắng giúp Crystal Palace chơi hưng phấn hơn. Yéremy Pino suýt nhân đôi cách biệt với cú đá phạt đưa bóng dội cả hai cột dọc. Mateta và Sarr sau đó tiếp tục khiến hàng thủ Rayo chao đảo nhưng không thể tận dụng thêm cơ hội.

Chiến thắng nhọc nhằn nhưng xứng đáng với Crystal Palace

Khoảng thời gian cuối trận diễn ra đầy căng thẳng khi Rayo Vallecano dồn lên tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Crystal Palace đã đứng vững để bảo toàn chiến thắng lịch sử.

Danh hiệu Conference League cũng là món quà chia tay hoàn hảo dành cho HLV Oliver Glasner trong trận cuối cùng dẫn dắt đội bóng. Nhà cầm quân người Áo trong vòng một năm qua đã đưa Palace đến danh hiệu vô địch FA Cup sau 119 năm, lần đầu vô địch Community Shield (siêu cúp Anh) và giờ đây là danh hiệu châu Âu đầu tiên.

HLV Oliver Glasner mang về 3 danh hiệu trong một năm cho Palace

Một năm trước, dù vô địch FA Cup, Crystal Palace vẫn không được quyền tham dự Europa League vì quy định đồng chủ sở hữu của nhiều CLB. Giờ thì họ trở lại đấu trường này một cách đàng hoàng với đầy đủ tư cách mà không ai có thể xóa bỏ.

Danh hiệu vô địch cúp châu Âu thứ nhì của các đội bóng Anh

Với Rayo Vallecano, chuỗi 9 trận bất bại khép lại theo cách đầy tiếc nuối, nhưng họ vẫn có quyền tự hào về mùa giải châu Âu đáng nhớ nhất trong nhiều năm qua.

