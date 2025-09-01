Crystal Palace thăng hoa, hạ gục Aston Villa 3-0 tại Villa Park

Được kỳ vọng nối dài mạch thăng hoa, Aston Villa khởi đầu không tệ trước Crystal Palace. Chỉ sau 2 phút bóng lăn, Youri Tielemans thoát xuống đánh đầu vọt xà trong tiếc nuối. Sự phung phí ấy đã phải trả giá đắt.

Chủ nhà Aston Villa khởi đầu với khí thế bừng bừng tại Villa Park

Phút 20, Daichi Kamada đi bóng khéo léo trong vòng cấm, buộc thủ môn Marco Bizot – bắt chính trận này thay cho Emi Martinez đang nổi loạn đòi ra đi – phải phạm lỗi. Trên chấm 11m, Jean-Philippe Mateta lạnh lùng sút tung lưới đội chủ nhà, đưa Crystal Palace vượt lên.



Daichi Kamada bị thủ môn Bizot phạm lỗi....

... và Jean-Philippe Mateta mở tỉ số trên chấm phạt đền

Bàn thua sớm khiến Aston Villa nóng mặt. Ollie Watkins, Evann Guessand liên tiếp thử vận may nhưng đều không thắng được thủ môn Dean Henderson. Ở phần sân ngược lại, Palace càng chơi càng chắc chắn, tạo ra những pha phản công đầy tốc độ. Hiệp một khép lại với lợi thế thuộc về đội khách, điều mà đông đảo khán giả nhà không hề mong muốn.

Trung vệ Marc Guehi ghi bàn đẹp nhất sự nghiệp, nhân đôi cách biệt cho Palace

Bước sang hiệp hai, Aston Villa dâng cao toàn lực nhưng lại rơi vào bẫy phản công của Palace. Phút 68, đội trưởng Marc Guéhi bất ngờ dâng cao và tung ra cú sút xa tuyệt đẹp, nhân đôi cách biệt cho Palace. Sau đó 10 phút, từ cú ném biên dài, Ismaïla Sarr bật cao đánh đầu, ấn định thắng lợi 3-0 cho "Đại bàng".

Ismaïla Sarr ấn định thắng lợi 3-0 cho Palace

HLV Unai Emery tung nhiều trụ cột như Emi Buendía, Lucas Digne hay Pau Torres vào sân, song tất cả đều bất lực. Dean Henderson khép lại ngày thi đấu hoàn hảo với hàng loạt pha cứu thua, bảo toàn mành lưới đội khách Palace. Khi trọng tài nổi còi kết thúc, bầu không khí tại Villa Park chìm trong sự câm lặng khó ngờ.

Chiến thắng này không chỉ mang về ba điểm đầu tiên tại Premier League cho Palace, đưa đội quân của HLV Oliver Glasner từ nhóm cuối bảng vươn lên nửa trên bảng xếp hạng với 5 điểm sau ba vòng mở màn.

Palace vượt lên nửa trên bảng xếp hạng trước kỳ nghỉ quốc tế

Khép lại tháng 8 rực rỡ với danh hiệu Community Shield, tấm vé dự Conference League và nay là cú sốc tại Villa Park, Crystal Palace thực sự nổi lên như một "ngựa ô" đáng gờm mùa này. Eze Eberechi ra đi, Palace đưa được tân binh Yeremy Pino về tăng cường hàng công và số 10 mới đã có màn chào sân trọn vẹn dù vào sân từ ghế dự bị.

Ngược lại, Aston Villa cần nhanh chóng đứng dậy sau cú ngã đau để không làm chệch hướng tham vọng chinh phục top đầu.