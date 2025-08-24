Trận hòa 1-1 giữa Crystal Palace và Nottingham Forest hòa nhau 1-1 mùa qua

Sau khi cầm hòa Chelsea không bàn thắng tại Stamford Bridge, Crystal Palace sẽ tìm cách mang đến cho người hâm mộ thêm một lý do để ăn mừng khi tiếp đón Nottingham Forest trong trận đấu sân nhà đầu tiên của mùa giải.

Khi chứng kiến Chelsea đè bẹp West Ham tuần này, giới chuyên môn phải thừa nhận Crystal Palace đã xuất sắc như thế nào để cầm hòa The Blues tuần qua. Đội chủ nhà không có thêm chấn thương nào, khi tất cả Nketiah, Kamada và Doucoure vẫn đang trong phòng hồi phục. Tuy nhiên, HLV Oliver Glasner sẽ mất mũi nhọn Eberechi Eze vừa gia nhập Arsenal hôm qua.

Trong khi đó, Nottingham Forest đặt mục tiêu tiếp nối chiến thắng 3-1 trước Brentford. Forest tiếp tục trông cậy vào tiền đạo giàu kinh nghiệm Chris Wood, người đã ghi cú đúp trong trận mở màn mùa giải, Đội khách được dự đoán sẽ có lực lượng mạnh nhất, với Nicolas Dominguez là cầu thủ duy nhất vẫn chưa thể ra sân.

Đa số các chuyên gia đều dự báo trận đấu sẽ hòa, cựu danh thủ Alan Shearer và Chris Sutton đều chọn tỉ số 1-1. Trong lúc Gary Lineker bình luận: "Forest đã chơi rất tốt mùa trước, Palace cũng vậy. Tôi tin vào đà thăng tiến của Palace. Tỉ số sẽ là 2-1".

Dự đoán: Crystal Palace – Nottingham Forest 1-0

Đối đầu trực tiếp

Hai đội đã chạm trán nhau đến 69 lần từ giải hạng Nhất đến hạng Nhì lẫn cúp FA, trong đó Crystal Palace thắng 16 trận, hòa 23 và thua đến 30 trận.

05-5-2025 Crystal Palace Nottingham Forest 1-1 21-10-2024 Nottingham Forest Crystal Palace 1-0 30-3-2024 Nottingham Forest Crystal Palace 1-1 07-10-2023 Crystal Palace Nottingham Forest 0-0 28-5-2023 Crystal Palace Nottingham Forest 1-1 12-11-2022 Nottingham Forest Crystal Palace 1-0 29-12-2012 Nottingham Forest Crystal Palace 2-2 18-9-2012 Crystal Palace Nottingham Forest 1-1 31-3-2012 Crystal Palace Nottingham Forest 0-3 10-12-2011 Nottingham Forest Crystal Palace 0-1

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 24/08 20:00 Crystal Palace - Nottingham Forest 1.95 0 : 1/4 1.925 1.875 2 1/4 2.00

Crystal Palace không thắng nổi Nottingham Forest trong 15 lần chạm trán, cả trên sân nhà lẫn sân khách. Lần cuối cùng Palace thắng được là năm 2008 (2-0) trên sân đối thủ. Lần gẩn nhất họ thắng ở Selhurts Parkm là từ năm 2003 (1-0).

Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, Palace phải chấp đồng nửa, cho lựa. Thị trường tất nhiên đều vào cửa dưới và đến sáng nay Palace vẫn chấp đồng nửa nhưng giá của Nottingham chỉ còn ăn 8. Dù sao, với phong độ hiện thời, chọn chủ nhà yên tâm hơn.

Tỉ số được ưa chuộng nhất vẫn là 1-1 với giá đặt 1 ăn chỉ 6.7, trong lúc 0-0 ăn đến 10, còn 2-2 ăn 15. Dù sao, nhiều người vẫn tin vào cửa thắng của chủ nhà nên tỉ số 1-0 có giá đặt 1 ăn 7.5, còn 2-1 ăn 8.8 và 2-0 ăn đến 11. Những ai ủng hộ Nottingham Forest cũng có thể chọn tỉ số 1-0 với giá 9.2, còn 2-1 ăn đến 11.



