Thể thao Bóng đá

Soi tỉ số trận Crystal Palace – Nottingham Forest: Khi "Đại bàng" vắng Eze

Trung Dũng

(NLĐO) - Crystal Palace không thắng nổi trong 6 lần tiếp đón Nottingham Forest ở sân Selhurts Park nhưng với phong độ hiện thời, họ hy vọng viết lại lịch sử.

Soi tỉ số trận Crystal Palace – Nottingham Forest: Khi 'Đại bàng' đang bay cao - Ảnh 1.

Trận hòa 1-1 giữa Crystal Palace và Nottingham Forest hòa nhau 1-1 mùa qua

Sau khi cầm hòa Chelsea không bàn thắng tại Stamford Bridge, Crystal Palace sẽ tìm cách mang đến cho người hâm mộ thêm một lý do để ăn mừng khi tiếp đón Nottingham Forest trong trận đấu sân nhà đầu tiên của mùa giải. 

Khi chứng kiến Chelsea đè bẹp West Ham tuần này, giới chuyên môn phải thừa nhận Crystal Palace đã xuất sắc như thế nào để cầm hòa The Blues tuần qua. Đội chủ nhà không có thêm chấn thương nào, khi tất cả Nketiah, Kamada và Doucoure vẫn đang trong phòng hồi phục. Tuy nhiên, HLV Oliver Glasner sẽ mất mũi nhọn Eberechi Eze vừa gia nhập Arsenal hôm qua.

Trong khi đó, Nottingham Forest đặt mục tiêu tiếp nối chiến thắng 3-1 trước Brentford. Forest tiếp tục trông cậy vào tiền đạo giàu kinh nghiệm Chris Wood, người đã ghi cú đúp trong trận mở màn mùa giải, Đội khách được dự đoán sẽ có lực lượng mạnh nhất, với Nicolas Dominguez là cầu thủ duy nhất vẫn chưa thể ra sân.

Đa số các chuyên gia đều dự báo trận đấu sẽ hòa, cựu danh thủ Alan Shearer và Chris Sutton đều chọn tỉ số 1-1. Trong lúc Gary Lineker bình luận: "Forest đã chơi rất tốt mùa trước, Palace cũng vậy. Tôi tin vào đà thăng tiến của Palace. Tỉ số sẽ là 2-1".

Dự đoán: Crystal Palace – Nottingham Forest 1-0

Đối đầu trực tiếp

Hai đội đã chạm trán nhau đến 69 lần từ giải hạng Nhất đến hạng Nhì lẫn cúp FA, trong đó Crystal Palace thắng 16 trận, hòa 23 và thua đến 30 trận.

05-5-2025

Crystal Palace

Nottingham Forest

1-1

21-10-2024

Nottingham Forest

Crystal Palace

1-0

30-3-2024

Nottingham Forest

Crystal Palace

1-1

07-10-2023

Crystal Palace

Nottingham Forest

0-0

28-5-2023

Crystal Palace

Nottingham Forest

1-1

12-11-2022

Nottingham Forest

Crystal Palace

1-0

29-12-2012

Nottingham Forest

Crystal Palace

2-2

18-9-2012

Crystal Palace

Nottingham Forest

1-1

31-3-2012

Crystal Palace

Nottingham Forest

0-3

10-12-2011

Nottingham Forest

Crystal Palace

0-1

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

24/08 20:00

Crystal Palace - Nottingham Forest

1.95

0 : 1/4

1.925

1.875

2 1/4

2.00

24/08 20:00

Crystal Palace - Nottingham Forest

2.025

0 : 1/4

1.85

1.85

2 1/4

2.00

24/08 20:00

Crystal Palace - Nottingham Forest

2.125

0 : 1/4

1.80

1.90

2 1/4

1.975

Crystal Palace không thắng nổi Nottingham Forest trong 15 lần chạm trán, cả trên sân nhà lẫn sân khách. Lần cuối cùng Palace thắng được là năm 2008 (2-0) trên sân đối thủ. Lần gẩn nhất họ thắng ở Selhurts Parkm là từ năm 2003 (1-0). 

Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, Palace phải chấp đồng nửa, cho lựa. Thị trường tất nhiên đều vào cửa dưới và đến sáng nay Palace vẫn chấp đồng nửa nhưng giá của Nottingham chỉ còn ăn 8. Dù sao, với phong độ hiện thời, chọn chủ nhà yên tâm hơn.

Soi tỉ số trận Crystal Palace – Nottingham Forest: Khi 'Đại bàng' đang bay cao - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Crystal Palace – Nottingham Forest: Khi 'Đại bàng' đang bay cao - Ảnh 3.

Tỉ số được ưa chuộng nhất vẫn là 1-1 với giá đặt 1 ăn chỉ 6.7, trong lúc 0-0 ăn đến 10, còn 2-2 ăn 15. Dù sao, nhiều người vẫn tin vào cửa thắng của chủ nhà nên tỉ số 1-0 có giá đặt 1 ăn 7.5, còn 2-1 ăn 8.8 và 2-0 ăn đến 11. Những ai ủng hộ Nottingham Forest cũng có thể chọn tỉ số 1-0 với giá 9.2, còn 2-1 ăn đến 11.


Tin liên quan

Soi tỉ số trận Arsenal - Leeds United: Thẳng tay với "kẻ dưới cơ"

Soi tỉ số trận Arsenal - Leeds United: Thẳng tay với "kẻ dưới cơ"

(NLĐO) - Leeds United chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của Arsenal và trận đấu lúc 23 giờ 30 ngày 23-8 cũng vậy. Vấn đề chỉ là Arsenal sẽ thắng với tỉ số nào.

Địa chấn: Tottenham quật ngã chủ nhà Man City 2-0

(NLĐO) – Sai sót trong khâu phòng ngự và sự vô duyên ở hàng công khiến Man City chấp nhận thất bại đầu mùa với tỉ số 0-2 trước Tottenham.

Soi tỉ số trận Manchester City – Tottenham: Thừa thắng xông lên

(NLĐO) – Manchester City chỉ thắng 1 trong 4 lần tiếp Tottenham ở sân Etihad, nhưng với khí thế hiện thời, họ có thể phá vỡ trận địa của CLB London

Crystal Palace
