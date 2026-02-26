Ngày 26-2, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết trong lúc tuần tra trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, tổ công tác đã tiếp nhận và xử lý một trường hợp hỗ trợ khẩn cấp đưa bệnh nhi đi cấp cứu.

Lực lượng CSGT thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đưa cháu bé đến bệnh viện kịp thời

Trước đó, vào chiều 25-2, chị H.T.C (31 tuổi; ngụ Vĩnh Long) gọi vào đường dây nóng của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đề nghị hỗ trợ khẩn cấp đưa con trai là cháu P.T.Ph. (12 tuổi) đi cấp cứu do bị ngã cắm đầu từ trên cây cao xuống đất.

Thời điểm này, xe gia đình chở cháu bé lưu thông trên cao tốc đúng giờ cao điểm, mật độ phương tiện đông, nguy cơ chậm trễ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo đội đã phân công tổ công tác do thiếu tá Phan Văn Lượng làm tổ trưởng, cùng đại úy Hoàng Tiến Dũng, đại úy Trịnh Đức Anh và một cán bộ cảnh sát cơ động sử dụng xe đặc chủng tổ chức dẫn đường, ưu tiên tối đa để đưa cháu đến Bệnh viện Triều An (TPHCM) trong thời gian nhanh nhất.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng, cháu bé đã được nhập viện cấp cứu và hiện đang được các bác sĩ theo dõi, chăm sóc tích cực.