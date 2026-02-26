HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

CSGT điều xe đặc chủng hỗ trợ bé trai gặp nạn đi cấp cứu

CA LINH

(NLĐO) - Lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến cao tốc đã dùng xe đặc chủng dẫn đường giữa giờ cao điểm, đưa bệnh nhi đến bệnh viện kịp thời.

Ngày 26-2, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết trong lúc tuần tra trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, tổ công tác đã tiếp nhận và xử lý một trường hợp hỗ trợ khẩn cấp đưa bệnh nhi đi cấp cứu.

CSGT cứu bé trai 12 tuổi trên cao tốc TPHCM - Trung Lương trong giờ cao điểm - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đưa cháu bé đến bệnh viện kịp thời

Trước đó, vào chiều 25-2, chị H.T.C (31 tuổi; ngụ Vĩnh Long) gọi vào đường dây nóng của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đề nghị hỗ trợ khẩn cấp đưa con trai là cháu P.T.Ph. (12 tuổi) đi cấp cứu do bị ngã cắm đầu từ trên cây cao xuống đất.

Thời điểm này, xe gia đình chở cháu bé lưu thông trên cao tốc đúng giờ cao điểm, mật độ phương tiện đông, nguy cơ chậm trễ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo đội đã phân công tổ công tác do thiếu tá Phan Văn Lượng làm tổ trưởng, cùng đại úy Hoàng Tiến Dũng, đại úy Trịnh Đức Anh và một cán bộ cảnh sát cơ động sử dụng xe đặc chủng tổ chức dẫn đường, ưu tiên tối đa để đưa cháu đến Bệnh viện Triều An (TPHCM) trong thời gian nhanh nhất.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng, cháu bé đã được nhập viện cấp cứu và hiện đang được các bác sĩ theo dõi, chăm sóc tích cực.

Tin liên quan

CSGT Tây Ninh và Đồng Tháp căng mình điều tiết dòng người trở lại TPHCM

CSGT Tây Ninh và Đồng Tháp căng mình điều tiết dòng người trở lại TPHCM

(NLĐO) – Giữa cái nắng gay gắt, các chiến sĩ CSGT đã dùng loa di động liên tục hướng dẫn người dân đi vào các tuyến đường thông thoáng để trở lại TPHCM

CSGT TPHCM ra quân bảo đảm người dân trở lại thành phố an toàn

(NLĐO) - Các đơn vị trực thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đã ra quân vào sáng nay để bảo đảm an toàn cho người dân quay lại thành phố.

CSGT TPHCM lưu ý người dân lái xe về quê ăn Tết

(NLĐO) - Người dân cần chủ động kiểm tra kỹ phương tiện, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ... trước khi về quê.

