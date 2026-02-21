CSGT TPHCM ra quân bảo đảm người dân trở lại thành phố an toàn

Sáng 21-2, đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết các Đội/Trạm đã đồng loạt ra quân, bảo đảm người dân trở lại thành phố làm việc, học tập an toàn.

CSGT TPHCM bảo đảm an toàn cho người dân quay lại thành phố.

Trước đó, 6 giờ cùng ngày, các đơn vị trực thuộc Phòng CSGT phối hợp công an cấp xã TPHCM đồng loạt ra quân, tăng cường bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại các khu vực là cửa ngõ ra, vào thành phố để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn và ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng tăng cường xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây mất an toàn giao thông đường bộ như: Vi phạm nồng độ cồn; chở quá số người quy định; chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; vượt, chuyển hướng, chuyển làn không đúng quy định; sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện; không chấp hành tín hiệu giao thông;...

Ngoài ra, các lực lượng chú trọng công tác kiểm soát, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải trên đường bộ và đường thủy, các hành vi vi phạm chủ yếu như: đón, trả khách không đúng nơi quy định; dừng, đỗ xe nơi có biển báo cấm dừng, đỗ xe; chở quá số người quy định; tự ý lập "bến cóc", điểm đón trả khách trái phép; chuyển hướng hoặc chuyển làn không có tín hiệu báo trước; để hàng hóa trong khoang hành khách...