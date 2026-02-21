HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

CSGT TPHCM ra quân bảo đảm người dân trở lại thành phố an toàn

Anh Vũ

(NLĐO) - Các đơn vị trực thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đã ra quân vào sáng nay để bảo đảm an toàn cho người dân quay lại thành phố.

Sáng 21-2, đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết các Đội/Trạm đã đồng loạt ra quân, bảo đảm người dân trở lại thành phố làm việc, học tập an toàn.

CSGT TPHCM ra quân đảm bảo an toàn cho người dân quay lại thành phố - Ảnh 1.

CSGT TPHCM bảo đảm an toàn cho người dân quay lại thành phố.

Trước đó, 6 giờ cùng ngày, các đơn vị trực thuộc Phòng CSGT phối hợp công an cấp xã TPHCM đồng loạt ra quân, tăng cường bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại các khu vực là cửa ngõ ra, vào thành phố để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn và ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng tăng cường xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây mất an toàn giao thông đường bộ như: Vi phạm nồng độ cồn; chở quá số người quy định; chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; vượt, chuyển hướng, chuyển làn không đúng quy định; sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện; không chấp hành tín hiệu giao thông;...

Ngoài ra, các lực lượng chú trọng công tác kiểm soát, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải trên đường bộ và đường thủy, các hành vi vi phạm chủ yếu như: đón, trả khách không đúng nơi quy định; dừng, đỗ xe nơi có biển báo cấm dừng, đỗ xe; chở quá số người quy định; tự ý lập "bến cóc", điểm đón trả khách trái phép; chuyển hướng hoặc chuyển làn không có tín hiệu báo trước; để hàng hóa trong khoang hành khách...

Tin liên quan

6 ngày nghỉ Tết, tai nạn giao thông làm 168 người chết, 177 người bị thương

6 ngày nghỉ Tết, tai nạn giao thông làm 168 người chết, 177 người bị thương

(NLĐO)- Trong 6 ngày nghỉ lễ Tết Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT đã xử lý 16.031 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Nét đẹp cần có trong văn hoá tham gia giao thông, đặc biệt ngày Tết

(NLĐO) - Văn hoá nhường đường cần phải có ở mỗi tài xế để tạo thành văn hoá, văn minh trong giao thông.

Vũng Tàu triển khai phương án tổ chức giao thông, bãi đỗ xe dịp Tết 2026

(NLĐO)- Phường Vũng Tàu, TPHCM triển khai phương án phân luồng, lắp biển báo, bố trí thêm bãi đỗ xe, giảm ùn tắc dịp Tết

vi phạm giao thông trật tự an toàn giao thông vi phạm nồng độ cồn giao thông đường bộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo