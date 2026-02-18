158 trường hợp ở Thanh Hóa vi phạm nồng độ cồn trong 5 ngày đầu nghỉ Tết

Ngày 18-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14-2 đến ngày 18-2), trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa kiếm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông trên địa bàn

Trong đó, chỉ trong 2 ngày 17 và 18-2 (tức ngày 1 và 2 Tết) lực lượng CSGT Thanh Hóa đã xử lý 158 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, dịp Tết là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động liên hoan, gặp gỡ bạn bè, tiệc tất niên, tân niên. Việc lạm dụng rượu, bia làm giảm khả năng quan sát và phản xạ, tăng nguy cơ mất kiểm soát phương tiện. Điều này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn trực tiếp làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, các hành vi điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, lấn làn, vượt ẩu, không giữ khoảng cách an toàn… cũng là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ va chạm, tai nạn.

Thống kê, trong các dịp lễ Tết, phần lớn các vụ tai nạn nghiêm trọng bắt nguồn từ hành vi không tuân thủ tín hiệu giao thông, phóng nhanh, vượt ẩu, gây bất ngờ cho các phương tiện khác và làm mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã 64 tổ ra quân trong toàn tỉnh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đúng 10 giờ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT Công an tỉnh đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ, thành lập 64 tổ công tác đồng loạt ra quân tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến giao thông trọng điểm, các điểm du lịch, lễ hội và khu vực tập trung đông người.

Với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", không vì ngại kiêng ngày Tết, việc kiểm tra được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình... nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.