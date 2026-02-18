158 trường hợp ở Thanh Hóa vi phạm nồng độ cồn trong 5 ngày đầu nghỉ Tết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

158 trường hợp ở Thanh Hóa vi phạm nồng độ cồn trong 5 ngày đầu nghỉ Tết

Tuấn Minh

(NLĐO)- Trong 5 ngày đầu nghỉ Tết; lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt 158 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, có 9 vụ tai nạn giao thông

Ngày 18-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14-2 đến ngày 18-2), trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông.

150 trường hợp ở Thanh Hóa vi phạm nồng độ cồn trong 5 ngày đầu nghỉ Tết - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa kiếm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông trên địa bàn

Trong đó, chỉ trong 2 ngày 17 và 18-2 (tức ngày 1 và 2 Tết) lực lượng CSGT Thanh Hóa đã xử lý 158 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, dịp Tết là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động liên hoan, gặp gỡ bạn bè, tiệc tất niên, tân niên. Việc lạm dụng rượu, bia làm giảm khả năng quan sát và phản xạ, tăng nguy cơ mất kiểm soát phương tiện. Điều này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn trực tiếp làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, các hành vi điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, lấn làn, vượt ẩu, không giữ khoảng cách an toàn… cũng là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ va chạm, tai nạn.

Thống kê, trong các dịp lễ Tết, phần lớn các vụ tai nạn nghiêm trọng bắt nguồn từ hành vi không tuân thủ tín hiệu giao thông, phóng nhanh, vượt ẩu, gây bất ngờ cho các phương tiện khác và làm mất an toàn cho người tham gia giao thông.

150 trường hợp ở Thanh Hóa vi phạm nồng độ cồn trong 5 ngày đầu nghỉ Tết - Ảnh 2.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã 64 tổ ra quân trong toàn tỉnh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đúng 10 giờ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT Công an tỉnh đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ, thành lập 64 tổ công tác đồng loạt ra quân tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến giao thông trọng điểm, các điểm du lịch, lễ hội và khu vực tập trung đông người.

Với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", không vì ngại kiêng ngày Tết, việc kiểm tra được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình... nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Tin liên quan

Mùng 1 Tết, Đà Nẵng xử lý 56 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Mùng 1 Tết, Đà Nẵng xử lý 56 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

(NLĐO) – Chỉ trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT Đà Nẵng đã xử lý 56 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Tiếp tục xử lý vi phạm nồng độ cồn từ 10 giờ mùng 2 Tết

(NLĐO) - 10 giờ sáng nay, CSGT TPHCM tiếp tục ra quân xử lý tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi lái xe

Ra quân mùng 1 Tết, CSGT phát hiện 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

(NLĐO)- Trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

nồng độ cồn tai nạn giao thông Thanh Hóa vi phạm nồng độ cồn tết nguyên đán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo