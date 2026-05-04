CSGT Gia Lai hóa trang, mật phục bắt nhóm “quái xế” náo loạn đường tránh Pleiku

Sáng 4-5, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ 4 xe máy của một nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, chạy xe gây mất an ninh trật tự trên tuyến tránh qua địa bàn xã Gào.

Nhóm "quái xế" bỏ xe chạy vào rừng thông khi bị lực lượng chức năng truy bắt

Trước đó, chiều 3-5, qua tin báo của người dân, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm thanh thiếu niên ở xã Gào và các khu vực lân cận tụ tập tại rừng thông ven đường Hồ Chí Minh, đoạn qua Pleiku.

Theo ghi nhận, các đối tượng thường xuyên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, nẹt pô, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và gây bức xúc trong người dân.

Đội CSGT đường bộ số 2 đã phối hợp Công an xã Gào triển khai lực lượng hóa trang, mật phục, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xử lý. Qua đó, lực lượng chức năng đã khống chế, tạm giữ 4 phương tiện liên quan.

Các lỗi vi phạm được xác định gồm: tự ý thay đổi kết cấu xe, không có giấy phép lái xe, không gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Một số đối tượng khác đã điều khiển xe bỏ chạy khi phát hiện lực lượng công an.

Hiện, Đội CSGT đường bộ số 2 đang tiếp tục phối hợp với công an các xã, phường liên quan để xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.