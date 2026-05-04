CSGT Gia Lai hóa trang, mật phục bắt nhóm “quái xế” náo loạn đường tránh Pleiku

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

CSGT Gia Lai hóa trang, mật phục bắt nhóm “quái xế” náo loạn đường tránh Pleiku

Đức Anh

(NLĐO) - Nhóm “quái xế” tụ tập, nẹt pô, lạng lách trên đường tránh Pleiku bị CSGT Gia Lai hóa trang, mật phục bắt giữ.

Sáng 4-5, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ 4 xe máy của một nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, chạy xe gây mất an ninh trật tự trên tuyến tránh qua địa bàn xã Gào.

CSGT Gia Lai hóa trang, mật phục bắt nhóm “quái xế” náo loạn đường tránh Pleiku - Ảnh 1.

Nhóm "quái xế" bỏ xe chạy vào rừng thông khi bị lực lượng chức năng truy bắt

Trước đó, chiều 3-5, qua tin báo của người dân, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm thanh thiếu niên ở xã Gào và các khu vực lân cận tụ tập tại rừng thông ven đường Hồ Chí Minh, đoạn qua Pleiku.

Theo ghi nhận, các đối tượng thường xuyên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, nẹt pô, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và gây bức xúc trong người dân.

Đội CSGT đường bộ số 2 đã phối hợp Công an xã Gào triển khai lực lượng hóa trang, mật phục, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xử lý. Qua đó, lực lượng chức năng đã khống chế, tạm giữ 4 phương tiện liên quan.

Các lỗi vi phạm được xác định gồm: tự ý thay đổi kết cấu xe, không có giấy phép lái xe, không gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Một số đối tượng khác đã điều khiển xe bỏ chạy khi phát hiện lực lượng công an.

Hiện, Đội CSGT đường bộ số 2 đang tiếp tục phối hợp với công an các xã, phường liên quan để xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Xử phạt 30 “quái xế” càn quấy tại cánh đồng điện gió ở Gia Lai

Xử phạt 30 “quái xế” càn quấy tại cánh đồng điện gió ở Gia Lai

(NLĐO) - Công an Gia Lai đã xử phạt 30 thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe càn quấy tại cánh đồng điện gió Ia Pết.

“Quái xế” tông CSGT trên đường Nguyễn Văn Linh khai gì?

(NLĐO) - Hai thanh niên đã liều lĩnh cho xe tăng tốc, tông CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua huyện Bình Chánh, TPHCM trước đây

9 "quái xế" rú ga đuổi đánh khiến 2 thanh niên bị thương nặng

( (NLĐO) - 9 thanh niên đi trên 4 xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga, bấm còi inh ỏi, đuổi đánh 2 thanh niên.

đường Hồ Chí Minh thanh thiếu niên công an tỉnh an ninh trật tự đội cảnh sát
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo