Thời sự

CSGT hỗ trợ tiền giúp người vi phạm nộp phạt

Vân Du

(NLĐO) – Không chỉ hỗ trợ tiền để nộp phạt, lực lượng CSGT còn đặt vé xe cho người vi phạm giao thông về TPHCM.

Ngày 21-4, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Cà Mau cho biết lực lượng làm nhiệm vụ của đơn vị vừa hỗ trợ nộp phạt cho một trường hợp vi phạm giao thông do người này có hoàn cảnh khó khăn.

CSGT hỗ trợ tiền giúp người vi phạm nộp phạt - Ảnh 1.

Ông T. viết thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 2 - khu vực Bạc Liêu vì đã hỗ trợ ông đóng phạt

Theo thông tin ban đầu, trước đó, ông C.T.T. (55 tuổi; ngụ TPHCM) chở theo vợ trên xe máy lưu thông hướng từ TPHCM về Cà Mau.

Khi di chuyển đến đoạn gần cầu Giá Rai thì ông T. bị lực lượng làm nhiệm vụ của Đội CSGT đường bộ số 2 - khu vực Bạc Liêu (Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau) ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra với lỗi vi phạm vượt quá tốc độ (73/50km/h). Với lỗi vi phạm này, ông T. bị lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng.

Qua làm việc, được biết vợ ông T. có tiền sử bệnh thận giai đoạn cuối và cả 2 về Cà Mau có công việc. Trong quá trình di chuyển, vợ than mệt và huyết áp cao nên ông T. buộc phải điều khiển xe với tốc độ cao để tìm trạm y tế… dẫn đến vi phạm.

Xét thấy hoàn cảnh của người vi phạm khó khăn cộng với vợ bị bệnh thận giai đoạn cuối nên Đội CSGT đường bộ số 2 - khu vực Bạc Liêu đã hỗ trợ tiền cho ông T. nộp phạt. Đồng thời, đặt vé xe cho vợ chồng ông T. quay lại TPHCM.

Sau khi được hỗ trợ tiền đóng phạt xong, ông T. đã viết thư cảm ơn gửi đến tập thể Đội CSGT đường bộ số 2 - khu vực Bạc Liêu.


Tin liên quan

(NLĐO)- Từ clip người dân cung cấp, CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh, xử lý xe ô tô bán tải chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1A

CSGT xác minh vụ xe ben tạt đầu ô tô du khách ở Mũi Né

(NLĐO) - CSGT Lâm Đồng cho biết vụ việc xảy ra từ năm 2023, song mới được đăng tải lại trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến bức xúc

Hàng trăm "hung thần" xe tự chế chở thép ở TPHCM bị CSGT tóm gọn

(NLĐO) - Chỉ trong nửa tháng 4, lực lượng CSGT đã phạt gần 200 xe ba bánh, xe tự chế ở xung quanh chợ đầu mối Hóc Môn.

CSGT Cà Mau hỗ trợ tiền người vi phạm nộp phạt TPHCM
