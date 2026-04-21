CSGT hỗ trợ tiền giúp người vi phạm nộp phạt

Ngày 21-4, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Cà Mau cho biết lực lượng làm nhiệm vụ của đơn vị vừa hỗ trợ nộp phạt cho một trường hợp vi phạm giao thông do người này có hoàn cảnh khó khăn.

Ông T. viết thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 2 - khu vực Bạc Liêu vì đã hỗ trợ ông đóng phạt

Theo thông tin ban đầu, trước đó, ông C.T.T. (55 tuổi; ngụ TPHCM) chở theo vợ trên xe máy lưu thông hướng từ TPHCM về Cà Mau.

Khi di chuyển đến đoạn gần cầu Giá Rai thì ông T. bị lực lượng làm nhiệm vụ của Đội CSGT đường bộ số 2 - khu vực Bạc Liêu (Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau) ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra với lỗi vi phạm vượt quá tốc độ (73/50km/h). Với lỗi vi phạm này, ông T. bị lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng.

Qua làm việc, được biết vợ ông T. có tiền sử bệnh thận giai đoạn cuối và cả 2 về Cà Mau có công việc. Trong quá trình di chuyển, vợ than mệt và huyết áp cao nên ông T. buộc phải điều khiển xe với tốc độ cao để tìm trạm y tế… dẫn đến vi phạm.

Xét thấy hoàn cảnh của người vi phạm khó khăn cộng với vợ bị bệnh thận giai đoạn cuối nên Đội CSGT đường bộ số 2 - khu vực Bạc Liêu đã hỗ trợ tiền cho ông T. nộp phạt. Đồng thời, đặt vé xe cho vợ chồng ông T. quay lại TPHCM.

Sau khi được hỗ trợ tiền đóng phạt xong, ông T. đã viết thư cảm ơn gửi đến tập thể Đội CSGT đường bộ số 2 - khu vực Bạc Liêu.



