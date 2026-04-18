CSGT xác minh vụ xe ben tạt đầu ô tô du khách ở Mũi Né

Hai ngày qua, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện clip phản ánh hai xe ben có hành vi chạy dàn hàng ngang, tạt đầu và ép ô tô gia đình trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng thu hút nhiều sự quan tâm.

Đại diện Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, phụ trách địa bàn Phan Thiết) cho biết vụ việc thực tế xảy ra từ năm 2023 nhưng mới được người quay đăng tải lại trên mạng xã hội ngày 18-4-2026.

Theo nội dung phản ánh, thời điểm xảy ra vụ việc, ô tô chở gia đình du khách lưu thông từ khu vực khách sạn Centara ra hướng đường Võ Nguyên Giáp, Mũi Né.

Chiếc xe ben tạt đầu ô tô và dừng xe giữa đường, có dấu hiệu hành hung

Khi đến đoạn đường trên, hai xe ben chạy song song với tốc độ khoảng 40 km/h. Xe của gia đình di chuyển bên phải với tốc độ 60–70 km/h, giữ khoảng cách an toàn để vượt. Tuy nhiên, sau khi vượt lên, các xe ben bất ngờ tăng tốc, tạt đầu và phanh gấp khiến phương tiện phía sau phải giảm tốc độ khẩn cấp.

Người đàn ông cầm lái chiếc xe ben bước xuống xe, có dấu hiệu đe dọa tài xế ô tô

Người phản ánh cho biết chiếc xe ben phía sau tiếp tục đánh lái đột ngột sang trái, lao về phía đầu xe của gia đình, tạo tình huống nguy hiểm.

CLIP: Hai xe ben bị phản ánh chạy nguy hiểm, tạt đầu xe khách du lịch

Sau khi dừng xe, tài xế xe ben còn xuống xe có dấu hiệu hung hăng. Khi phát hiện bị quay camera hành trình, người này rời khỏi hiện trường.

Đại diện lực lượng CSGT cho biết, dù vụ việc đã xảy ra từ 3 năm trước nhưng sau khi có phản ánh trở lại, đơn vị sẽ tiến hành xác minh và xử lý theo quy định.