Ngày 6-12, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết tối 5-12, lực lượng CSGT trên toàn quốc đã đồng loạt ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong 1 khung giờ nhất định theo mệnh lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT.



Nhiều tài xế bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn vào những ngày cuối tuần

Theo đó, lực lượng CSGT Công an 34/34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông từ 19 giờ đến 23 giờ ngày 5-12. Theo đó, lực lượng CSGT đã kiểm soát 46.546 lượt phương tiện (1.208 xe khách, 2.709 xe tải, 8.653 xe con, 33.094 xe mô tô, 790 xe thô sơ và phương tiện khác); phát hiện và lập biên bản xử lý 1.643 trường hợp.

Theo Cục CSGT, đối tượng vi phạm dưới 18 tuổi là 17 trường hợp; từ 18 – 35 tuổi là 490 trường hợp; từ 36-55 tuổi là 935 trường hợp; trên 55 tuổi là 201 trường hợp. Trong đó có 3 phụ nữ điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm nồng độ cồn.

Đại diện Cục CSGT cho biết việc CSGT toàn quốc thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT đồng loạt ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi thiết lập được thói quen "đã uống rượu bia thì không lái xe".

Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra nồng độ cồn vào dịp cuối năm

Tại Hà Nội, trong những ngày cuối tuần gần đây, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cũng đồng loạt triển khai các tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn trên diện rộng, tập trung vào hai khung giờ trưa và tối tại nhiều tuyến đường, nút giao trọng điểm. Trong 3 ngày cuối tuần (từ 28-11 đến 30-11-2025), lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 832 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trung tá Lê Hải Hà, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Hà Nội), cho biết một bộ phận người dân vẫn duy trì thói quen "cứ ăn là uống". Chỉ đến khi bị xử phạt, nhiều người mới hối hận vì số tiền nộp phạt còn hơn cả vượt giá trị phương tiện. "Đây là thói quen xấu, cần loại bỏ để xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh"- Trung tá Hà nhấn mạnh.

Thời điểm cuối năm, nhu cầu liên hoan, gặp gỡ, tổng kết tăng cao kéo theo nguy cơ vi phạm nồng độ cồn và tiềm ẩn tai nạn giao thông. Lực lượng CSGT Công an thành phố tiếp tục duy trì kiểm tra quyết liệt vào các khung giờ cao điểm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn, nhất là các vụ việc nghiêm trọng liên quan rượu bia.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối chấp hành quy định "đã uống rượu bia thì không lái xe", chủ động bố trí người đưa đón, sử dụng taxi, xe công nghệ hoặc phương tiện công cộng để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng trong dịp cuối năm.