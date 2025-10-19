Chỉ 2 tiếng phát hiện hơn 1.900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Tối 19-10, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết từ 12 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 ngày 19-10, theo lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT, lực lượng CSGT Công an 34 địa phương đã kiểm soát nồng độ cồn đối với 58.187 lái xe (1.966 xe khách, 4.896 xe tải, 13.070 xe con, 37.329 xe máy, 14 xe ô tô chuyên dùng, 912 xe thô sơ); phát hiện và lập biên bản xử lý 1.927 trường hợp vi phạm (8 xe tải, 55 xe con, 1.835 xe máy, 29 xe thô sơ).



Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông. Ảnh: T.H.

Phân tích về độ tuổi vi phạm, theo Cục CSGT, dưới 18 tuổi là 40 trường hợp (chiếm 2,1%); từ 18-35 tuổi là 466 trường hợp (chiếm 24,2%%); từ 36-55 tuổi là 1.049 trường hợp (chiếm 54,4%); trên 55 tuổi: 372 trường hợp (chiếm 19,3%).

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, cho biết kết quả này đã phản ánh thói quen của một bộ phận người tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm quy định về nghiêm cấm điều khiển phương tiện trong cơ thể có nồng độ cồn. Tại các thành phố lớn có kết quả xử lý mặc dù cao nhưng chưa tương xứng với tình hình thực tế trên tuyến, địa bàn.

Việc CSGT toàn quốc thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT cùng ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc là việc làm rất mới, tạo ra sự đồng bộ trong toàn quốc nhằm ngăn chặn vi phạm và tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn. Cách làm này sẽ được Cục CSGT thực hiện thường xuyên, bất kỳ ngày nào, kể cả vào dịp nghỉ lễ, Tết, cho đến khi thiết lập được thói quen "đã uống rượu bia thì không lái xe". Bên cạnh đó, các địa phương vẫn tổ chức kiểm soát vi phạm nồng độ cồn và xử lý theo chức năng, đặc thù của địa bàn.