Bạn đọc

CSGT sẽ cẩu xe về nơi tạm giữ nếu tài xế dừng, đỗ sai quy định và không có mặt

Anh Vũ

(NLĐO) - Với ô tô dừng đỗ sai quy định và vắng mặt tài xế, xe sẽ bị cẩu về nơi tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định.

Theo Phòng CSGT - Công an TPHCM, tình trạng ô tô dừng, đỗ sai quy định tại nhiều tuyến đường có mật độ giao thông cao, nhất là gần trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... đang cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

CSGT sẽ cẩu xe về nơi tạm giữ nếu tài xế dừng đỗ sai quy định và không có mặt - Ảnh 1.

Xử lý kịp thời trường hợp đỗ ô tô trên đoạn đường cong ở tuyến Phạm Huy Thông, phường An Nhơn

Việc phạt nguội đối với hành vi ô tô dừng, đỗ sai quy định đã được áp dụng trong thời gian qua, mang lại những hiệu quả nhất định nhưng thực tế, tình trạng vi phạm vẫn còn diễn ra khá phổ biến.

Lý giải nguyên nhân, lực lượng CSGT cho biết một số tài xế chủ quan cho rằng khả năng bị phát hiện qua hệ thống camera để xử phạt nguội là không cao, hoặc việc xử lý diễn ra chậm, không mang tính răn đe tức thời.

Để chấm dứt tình trạng này, CSGT sẽ chủ động tăng cường kiểm tra, xử lý trực tiếp tại hiện trường, đảm bảo việc phát hiện nhanh chóng và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

CSGT sẽ cẩu xe về nơi tạm giữ nếu tài xế dừng đỗ sai quy định và không có mặt - Ảnh 2.

Lực lượng CSGT xử phạt tài xế dừng đỗ xe sai quy định.

Đối với những trường hợp phương tiện dừng, đỗ sai quy định nhưng không có mặt người điều khiển, lực lượng CSGT sẽ phối hợp với công an phường tiến hành cẩu xe về nơi tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định.

Phòng CSGT khẳng định việc tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi dừng, đỗ xe sai quy định là giải pháp cần thiết và cấp bách nhằm kéo giảm tình trạng ùn tắc, phòng ngừa tai nạn giao thông.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT TPHCM đã gửi thông báo xử phạt đối với 1.652 ô tô dừng đỗ sai quy định.

Tin liên quan

Cửa ngõ TPHCM đông đúc xe cộ sau lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Cửa ngõ TPHCM đông đúc xe cộ sau lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(NLĐO) - Sau lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, người dân trở lại TPHCM khiến cửa ngõ đông đúc xe cộ.

Danh sách xe máy leo vỉa hè ở TPHCM bị phạt nguội

(NLĐO) - 192 xe máy leo vỉa hè đường Quang Trung, Nguyễn Oanh đã bị CSGT ghi lại.

Từ câu chuyện huỷ hôn vì chồng sắp cưới ngoại tình: "Bóc phốt" thế nào để không vi phạm?

(NLĐO) - Một cô gái trẻ vừa chia sẻ lên mạng xã hội thông báo hủy hôn chỉ vài ngày trước lễ cưới. Vụ việc gây bão dư luận.

tai nạn giao thông hành vi vi phạm xử lý nghiêm tình trạng ùn tắc người điều khiển tăng cường kiểm soát dừng đỗ sai quy định
