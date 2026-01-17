CSGT Tây Ninh chặn ô tô công nghệ và phát hiện bí mật trong cốp xe

Ngày 17-1, lực lượng CSGT Tây Ninh cho biết vừa phát hiện, chặn dừng ô tô con vận chuyển 200 cây thuốc lá nhập lậu, bàn giao công an xử lý.

Trước đó, tối 16-1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 22, CSGT Trạm Trảng Bàng - Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện ô tô con vận chuyển số lượng lớn thuốc lá nhập lậu.

Tang vật thu giữ được

Theo đó, từ 18 giờ đến 22 giờ cùng ngày, Tổ tuần tra kiểm soát số 2 của Trạm CSGT Trảng Bàng làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 22, đoạn từ ngã ba Bàu Tre (phường Gia Lộc) đến cầu Đá Hàng (xã Phước Thạnh).

Đến khoảng 21 giờ 30 phút, khi tuần tra tại khu phố Thanh Hà, phường Gò Dầu, lực lượng chức năng phát hiện ô tô lưu thông theo hướng vòng xoay Gò Dầu đi ngã tư Lê Hồng Phong có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe có 4 thùng carton nghi chứa thuốc lá nhập lậu. Trạm CSGT Trảng Bàng đã báo cáo Ban Chỉ huy và phối hợp với Công an phường Gò Dầu tiến hành kiểm tra, làm rõ.

Kết quả kiểm tra xác định bên trong các thùng carton có 200 cây thuốc lá nhập lậu, tương đương 2.000 gói. Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, bàn giao phương tiện cùng toàn bộ tang vật cho Công an phường Gò Dầu tiếp tục xử lý.