CSGT Tây Ninh chặn ô tô công nghệ và phát hiện bí mật trong cốp xe

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

CSGT Tây Ninh chặn ô tô công nghệ và phát hiện bí mật trong cốp xe

Thanh Thảo- Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Cơ quan chức năng Tây Ninh phát hiện ô tô công nghệ có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Ngày 17-1, lực lượng CSGT Tây Ninh cho biết vừa phát hiện, chặn dừng ô tô con vận chuyển 200 cây thuốc lá nhập lậu, bàn giao công an xử lý.

Trước đó, tối 16-1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 22, CSGT Trạm Trảng Bàng - Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện ô tô con vận chuyển số lượng lớn thuốc lá nhập lậu.

CSGT Tây Ninh phát hiện xe ô tô công nghệ chở thuốc lá nhập lậu - Ảnh 1.

Tang vật thu giữ được

Theo đó, từ 18 giờ đến 22 giờ cùng ngày, Tổ tuần tra kiểm soát số 2 của Trạm CSGT Trảng Bàng làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 22, đoạn từ ngã ba Bàu Tre (phường Gia Lộc) đến cầu Đá Hàng (xã Phước Thạnh).

Đến khoảng 21 giờ 30 phút, khi tuần tra tại khu phố Thanh Hà, phường Gò Dầu, lực lượng chức năng phát hiện ô tô lưu thông theo hướng vòng xoay Gò Dầu đi ngã tư Lê Hồng Phong có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. 

Lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe có 4 thùng carton nghi chứa thuốc lá nhập lậu. Trạm CSGT Trảng Bàng đã báo cáo Ban Chỉ huy và phối hợp với Công an phường Gò Dầu tiến hành kiểm tra, làm rõ.

Kết quả kiểm tra xác định bên trong các thùng carton có 200 cây thuốc lá nhập lậu, tương đương 2.000 gói. Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, bàn giao phương tiện cùng toàn bộ tang vật cho Công an phường Gò Dầu tiếp tục xử lý.

Tin liên quan

Bắt giữ 2 đối tượng hỗn chiến ở TPHCM lẩn trốn xuống Tây Ninh

Bắt giữ 2 đối tượng hỗn chiến ở TPHCM lẩn trốn xuống Tây Ninh

(NLĐO) – Công an xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh tiến hành các thủ tục bàn giao người cùng tang vật cho phía Công an TPHCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền

Người đàn ông ở Tây Ninh phát tán thông tin xuyên tạc, xâm hại uy tín cơ quan nhà nước

(NLĐO) - Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thận trọng khi sử dụng mạng xã hội; kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ.

Sốc với quy mô đường dây trộm cắp, giết mổ chó ở Tây Ninh

(NLĐO) – Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp, giết mổ chó theo quy định

tỉnh Tây Ninh Xe ô tô công an phường Lê Hồng Phong
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo