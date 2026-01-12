Bắt giữ 2 đối tượng hỗn chiến ở TPHCM lẩn trốn xuống Tây Ninh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt giữ 2 đối tượng hỗn chiến ở TPHCM lẩn trốn xuống Tây Ninh

Hải Đường

(NLĐO) – Công an xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh tiến hành các thủ tục bàn giao người cùng tang vật cho phía Công an TPHCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền

Chiều 12-1, Công an xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh cho biết đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao 2 đối tượng Nguyễn Minh Tân Kha và Đào Văn Tâm cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM để nơi đây điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bắt giữ 2 đối tượng hỗn chiến tại TPHCM , lẩn trốn ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng không chế, bắt giữ 2 đối tượng trong vụ hỗn chiến ở TPHCM rồi chạy về Tây Ninh lẩn trốn

Trước đó, qua công tác phối hợp và thông báo nghiệp vụ từ Công an tỉnh Tây Ninh, lực lượng chức năng xác định Kha và Tâm sau khi hỗn chiến tại phường Chánh Hưng, TPHCM vào tối 11-1 rồi di chuyển, lẩn trốn về hướng xã Bến Lức.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an xã Bến Lức đã huy động lực lượng, phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở triển khai rà soát, tổ chức chốt chặn các tuyến đường trọng điểm.

Đến khoảng 12 giờ ngày 12-1, công an đã phát hiện 2 đối tượng nêu trên đang di chuyển trên Quốc lộ 1, đoạn gần một siêu thị ở Bến Lức, nên áp sát và khống chế thành công.

Quá trình bắt giữ diễn ra nhanh chóng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân xung quanh.

Ngay sau khi bắt giữ, Công an xã Bến Lức đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh và tiến hành các thủ tục bàn giao người cùng tang vật cho phía Công an TPHCM.

Tin liên quan

Làm rõ nhóm thanh niên hỗn chiến ngay giao lộ ở TPHCM

Làm rõ nhóm thanh niên hỗn chiến ngay giao lộ ở TPHCM

(NLĐO) - Một nhóm thanh niên hỗn chiến ở giao lộ Phạm Hữu Chí - Triệu Quang Phục. Vụ việc được người dân ghi lại đăng mạng xã hội.

Nhóm thanh niên mang dao, kiếm để “hỗn chiến”

(NLĐO) - Công an kịp thời ngăn chặn nhóm thanh niên mang theo dao, kiếm để 'hỗn chiến' ở Đồng Nai

Tuyên án nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến khiến một người tử vong

(NLĐO) - Vụ án tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực bột phát trong giới trẻ.

tỉnh Tây Ninh công an TP HCM phòng cảnh sát hình sự TPHCM trấn áp tội phạm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo