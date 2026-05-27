Tây Ninh đánh giá thái độ sát hạch viên đường trường qua quét mã QR

Sau khi hoàn thành phần thi đường trường, các thí sinh tham gia sát hạch lái xe ô tô tại Tây Ninh được hướng dẫn dùng điện thoại quét mã QR để đánh giá trực tiếp chất lượng kỳ thi, thái độ sát hạch viên và nội dung chấm điểm.

CSGT Tây Ninh lấy ý kiến thí sinh về sát hạch viên qua mã QR. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Đây là hình thức khảo sát mới vừa được Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh triển khai đồng loạt tại 100% Hội đồng sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh.

Trong hai ngày 26 và 27-5, tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe SAVINA (xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh), toàn bộ thí sinh tham gia kỳ sát hạch đều được hướng dẫn quét mã QR ngay sau khi kết thúc phần thi đường trường.

Thí sinh quét mã QR đánh giá thái độ của sát hạch viên lái xe.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, việc triển khai khảo sát nhằm nâng cao chất lượng công tác sát hạch, tăng tính công khai, minh bạch và bảo đảm sự công tâm của lực lượng sát hạch viên. Đồng thời, việc lấy ý kiến trực tiếp từ thí sinh cũng giúp cơ quan chức năng đánh giá sát thực chất lượng tổ chức kỳ thi và năng lực của người dự thi.

Tây Ninh số hóa việc đánh giá sát hạch viên lái xe ô tô

Nội dung khảo sát tập trung vào công tác tổ chức sát hạch, thái độ của sát hạch viên, các lỗi bị trừ điểm trong quá trình thi cũng như mức độ hài lòng của thí sinh. Toàn bộ dữ liệu khảo sát sau khi được gửi sẽ do Cục CSGT trực tiếp theo dõi, giám sát và đánh giá độc lập nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng trong quá trình sát hạch.

Ngoài việc triển khai khảo sát bằng mã QR, tại các kỳ sát hạch, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh còn tổ chức cho thí sinh bốc số thứ tự ngẫu nhiên vị trí ngồi trên hệ thống máy tính và số xe sát hạch nhằm hạn chế tác động chủ quan, bảo đảm công bằng cho tất cả thí sinh.

Theo lực lượng chức năng, việc ứng dụng công nghệ vào công tác khảo sát và tổ chức sát hạch là một trong những giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong lĩnh vực cấp giấy phép lái xe.

Trong thời gian tới, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn thí sinh tham gia khảo sát đầy đủ; đồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát để hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác sát hạch lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh.