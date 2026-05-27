Tây Ninh đánh giá thái độ sát hạch viên đường trường qua quét mã QR

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tây Ninh đánh giá thái độ sát hạch viên đường trường qua quét mã QR

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh triển khai quét mã QR khảo sát thí sinh sau sát hạch lái xe nhằm tăng minh bạch, công bằng.

Sau khi hoàn thành phần thi đường trường, các thí sinh tham gia sát hạch lái xe ô tô tại Tây Ninh được hướng dẫn dùng điện thoại quét mã QR để đánh giá trực tiếp chất lượng kỳ thi, thái độ sát hạch viên và nội dung chấm điểm.

- Ảnh 1.

CSGT Tây Ninh lấy ý kiến thí sinh về sát hạch viên qua mã QR. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Đây là hình thức khảo sát mới vừa được Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh triển khai đồng loạt tại 100% Hội đồng sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh.

Trong hai ngày 26 và 27-5, tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe SAVINA (xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh), toàn bộ thí sinh tham gia kỳ sát hạch đều được hướng dẫn quét mã QR ngay sau khi kết thúc phần thi đường trường.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Thí sinh quét mã QR đánh giá thái độ của sát hạch viên lái xe.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, việc triển khai khảo sát nhằm nâng cao chất lượng công tác sát hạch, tăng tính công khai, minh bạch và bảo đảm sự công tâm của lực lượng sát hạch viên. Đồng thời, việc lấy ý kiến trực tiếp từ thí sinh cũng giúp cơ quan chức năng đánh giá sát thực chất lượng tổ chức kỳ thi và năng lực của người dự thi.

- Ảnh 4.

Tây Ninh số hóa việc đánh giá sát hạch viên lái xe ô tô

Nội dung khảo sát tập trung vào công tác tổ chức sát hạch, thái độ của sát hạch viên, các lỗi bị trừ điểm trong quá trình thi cũng như mức độ hài lòng của thí sinh. Toàn bộ dữ liệu khảo sát sau khi được gửi sẽ do Cục CSGT trực tiếp theo dõi, giám sát và đánh giá độc lập nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng trong quá trình sát hạch.

Ngoài việc triển khai khảo sát bằng mã QR, tại các kỳ sát hạch, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh còn tổ chức cho thí sinh bốc số thứ tự ngẫu nhiên vị trí ngồi trên hệ thống máy tính và số xe sát hạch nhằm hạn chế tác động chủ quan, bảo đảm công bằng cho tất cả thí sinh.

Theo lực lượng chức năng, việc ứng dụng công nghệ vào công tác khảo sát và tổ chức sát hạch là một trong những giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong lĩnh vực cấp giấy phép lái xe.

Trong thời gian tới, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn thí sinh tham gia khảo sát đầy đủ; đồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát để hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác sát hạch lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

CSGT TPHCM liên tục phát hiện tài xế dương tính với ma tuý khi lái xe

CSGT TPHCM liên tục phát hiện tài xế dương tính với ma tuý khi lái xe

(NLĐO) - Trong những ngày đầu cao điểm 45 ngày đêm, Đội CSGT An Sương đã phát hiện, xử lý 5 tài xế dương tính với ma tuý.

CSGT ra hiệu lệnh dừng chiếc ô tô nhiều nghi vấn ở Tây Ninh

(NLĐO)- CSGT Tây Ninh kiểm tra xe tải van nghi vấn, phát hiện nhiều rượu ngoại và thuốc bảo vệ thực vật bao bì nước ngoài.

CSGT Tây Ninh siết kỷ luật, lập tổ kiểm tra điều lệnh

(NLĐO) - Nhằm phòng ngừa sai phạm, tiêu cực trong dịp Lễ 30-4 và 1-5, CSGT Tây Ninh siết kỷ luật, lập tổ kiểm tra điều lệnh tại cơ sở

tỉnh Tây Ninh công an tỉnh chuyển đổi số Bộ Công an giấy phép lái xe quét mã QR sát hạch lái xe đường trường đánh giá thái độ sát hạch viên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo