Thời sự Xã hội

CSGT toàn quốc sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn từ 10 giờ sáng Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo Cục CSGT, từ 10 giờ sáng Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ (17-2), CSGT toàn quốc sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn trên mọi tuyến đường.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) vừa ban hành kế hoạch tổng thể nhằm siết chặt trật tự, bảo đảm an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các lễ hội lớn đầu năm 2026.

CSGT toàn quốc kiểm tra nồng độ cồn từ 10 giờ sáng Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT tập trung xử lý các hành vi trực tiếp gây tai nạn như sử dụng rượu bia

Theo C08, đợt cao điểm được triển khai trên phạm vi toàn quốc, yêu cầu toàn lực lượng chủ động nắm tình hình "từ sớm, từ xa", dự báo đúng và xử lý kịp thời các nguy cơ gây mất an toàn giao thông, ùn tắc hoặc các vụ việc phức tạp về trật tự công cộng. Mục tiêu đặt ra là không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa trọng điểm.

Trong lĩnh vực đường bộ, lực lượng CSGT tập trung xử lý các hành vi trực tiếp gây tai nạn như sử dụng rượu bia, chất ma túy, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, cơi nới thùng hàng, chở quá tải… Lực lượng chức năng cũng kiểm soát chặt xe kinh doanh vận tải, hành vi đón trả khách sai quy định, đi ngược chiều hoặc lùi trên cao tốc. Đáng chú ý, từ 10 giờ sáng Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ (ngày 17-2-2025), CSGT toàn quốc sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn trên mọi tuyến đường.

Với đường thủy, Cục CSGT yêu cầu siết chặt quản lý phương tiện, thuyền viên, an toàn tại cảng bến, tập trung xử lý hành vi chở quá vạch mớn nước, vận chuyển hàng nguy hiểm, sử dụng phương tiện hoán cải. Những khu vực có hoạt động khoáng sản, du lịch, lễ hội, hồ thủy điện - thủy lợi được xác định là trọng điểm kiểm tra.

Lĩnh vực đường sắt cũng được tăng cường kiểm tra phối hợp với ngành đường sắt, nhất là việc chấp hành quy trình chạy tàu, xử lý vi phạm hành lang an toàn và khắc phục lối đi tự mở.

Một điểm nhấn quan trọng của đợt cao điểm là tuần tra, kiểm soát liên tuyến trên toàn tuyến Quốc lộ 1A từ Lạng Sơn đến Cà Mau, bố trí lực lượng 24/24h, kết hợp hóa trang và công khai. Các tổ công tác gồm 3-5 cán bộ, do chỉ huy có kinh nghiệm phụ trách nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát và tránh chồng chéo.

Cùng với đó, 100% tổ công tác sẽ sử dụng camera cầm tay và camera mini gắn trên người, ghi hình toàn bộ quá trình kiểm tra, xử lý. Đây là biện pháp nhằm tăng tính công khai, minh bạch, đồng thời phục vụ giải quyết khiếu nại và xử lý hành vi chống đối.

Để bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ Đại hội XIV và nhu cầu đi lại dịp Tết, lực lượng CSGT tại các địa phương phải chủ động nắm thông tin di chuyển của các đoàn đại biểu, khảo sát kỹ các nút giao, khu vực lễ hội, điểm du lịch, đèo dốc, vị trí nguy cơ sạt lở; sẵn sàng phân luồng từ xa và ứng trực suốt đêm khi cần thiết.

Song song nhiệm vụ kiểm soát, Cục CSGT yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ; lan tỏa hình ảnh lực lượng CSGT tận tụy, hỗ trợ người dân trong tình huống khẩn cấp, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội.

Tin liên quan

CSGT phát hiện hơn 2.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn chỉ trong một ngày

CSGT phát hiện hơn 2.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn chỉ trong một ngày

(NLĐO)- Đồng loạt ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn trong khung giờ nhất định, lực lượng CSGT trên toàn quốc đã phát hiện xử lý 2.458 trường hợp.

Vụ tai nạn kinh hoàng ở Đồng Tháp: Kết quả kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe giường nằm

(NLĐO) - Vụ tai nạn kinh hoàng ở Đồng Tháp khiến 2 người chết và 1 người bị thương. Người gặp nạn có độ tuổi từ 17 đến 19 tuổi

CSGT phát hiện hàng ngàn tài xế vi phạm nồng độ cồn chỉ trong một khung giờ tối 5-12

(NLĐO)- Ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn trong 1 khung giờ nhất định, lực lượng CSGT trên cả nước đã phát hiện, lập biên bản hơn 1.600 trường hợp vi phạm.

vi phạm giao thông nồng độ cồn CSGT CSGT ra quân
    Thông báo