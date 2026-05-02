Bạn đọc

CSGT TPHCM đo nồng độ cồn vào ban ngày, ở đường nhỏ: Xử lý nghiêm không có ngoại lệ

Anh Vũ

(NLĐO) - Lực lượng CSGT TPHCM đẩy mạnh đo nồng độ cồn vào ban ngày, duy trì ở các tuyến đường nhỏ, liên ấp.

Ngày 2-5, Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết tiếp tục đẩy mạnh đo nồng độ cồn sau ngày 30-4 và 1-5, duy trì ở các tuyến đường nhỏ, liên ấp, thậm chí đo vào ban ngày.

img

Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) do nồng độ cồn ở cả tuyến đường nhỏ.

Theo CSGT, nhu cầu đi lại, gặp gỡ bạn bè, liên hoàn trong lễ 30-4 và 1-5 là rất lớn. Do đó, việc người dân đã uống rượu, bia nhưng vẫn lái xe diễn biến phức tập, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

Nhiều trường hợp vi phạm tập trung vào khung giờ ban đêm; tại các tuyến đường gần khu vực nhà hàng, quán ăn, quán nhậu, khu vui chơi giải trí, cửa ngõ ra vào thành phố… Đáng chú ý, gần đây, không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng có nguyên nhân xuất phát từ việc tài xế đã sử dụng rượu, bia.

Dịp lễ này, các Đội/Trạm thuộc Phòng CSGT chủ động tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát cơ động kết hợp lập chốt xử lý chuyên đề nồng độ cồn tại các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực tập trung đông phương tiện, cửa ngõ ra vào thành phố, các địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông.

Ngoài ra, CSGT cũng phối hợp với Công an cấp xã tuần tra các tuyến đường nhỏ, liên xã, liên ấp… để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng người điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng bia, rượu. Việc xử lý là "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

img

Xử lý vi phạm nồng độ cồn là "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Infographic: Quy định nổi bật nào sẽ có hiệu lực từ tháng 5-2026?

Infographic: Quy định nổi bật nào sẽ có hiệu lực từ tháng 5-2026?

(NLĐO) - Từ tháng 5, nhiều quy định mới về xử phạt liên quan đến bình đẳng giới, ngoại tình,... sẽ có hiệu lực.

Nồng độ cồn gấp đôi mức kịch khung: Hai người nhận cái kết đắng ngày cuối nghỉ Tết

(NLĐO) - 28 người vi phạm nồng độ cồn đã bị Đội CSGT Rạch Chiếc - Phòng CSGT Công an TPHCM xử lý trong ngày cuối cùng nghỉ Tết

Vi phạm nồng độ cồn: Đã đến lúc xử lý hình sự?

Khi việc xử phạt hành chính chưa đủ sức răn đe "ma men" gây tai họa, liệu hình sự hóa có phải là giải pháp cần thiết để chặn đứng những bi kịch giao thông?

