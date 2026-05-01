Thời sự Xã hội

Kiểm tra đồng loạt, CSGT xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Kiểm tra đồng loạt trên các tuyến đường, lực lượng CSGT Hà Nội phát hiện nhiều trường hợp điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn.

Tối 30-4, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn trên các tuyến đường.

CSGT Hà Nội Kiểm tra nồng độ cồn , xử lý nhiều vi phạm trong dịp lễ 30 - 4 - Ảnh 1.

CSGT Hà Nội kiểm soát vi phạm nồng độ cồn xuyên nghỉ lễ. Ảnh: H.L.

Theo đó, tại khu vực trung tâm, Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp với Công an phường Hoàn Kiếm tổ chức kiểm soát nồng độ cồn trên tuyến Trần Nhật Duật. Từ 20 giờ đến gần 22 giờ cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện 4 tài xế xe máy vi phạm.

Đơn cử, hồi 20 giờ 25 phút, CSGT phát hiện ông T.V.D. (SN 1968, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy BKS 59T1-242.xx vi phạm ở mức 0,150 mg/L. Ông D. thừa nhận đã sử dụng rượu bia trước đó.

Tại các tuyến cửa ngõ phía Tây thành phố, Đội CSGT đường bộ số 6 triển khai nhiều tổ công tác, phối hợp với công an các phường tổ chức kiểm soát nồng độ cồn trên diện rộng.

Làm việc đến khuya, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng chục trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, có hai trường hợp điều khiển ô tô vi phạm.

Theo đó, hồi 20 giờ 42 phút, tại đường Nguyễn Phong Sắc, tổ công tác phát hiện ông N.V.L. (SN 1959, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô BMW BKS 30L-509.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,355 mg/L (mức 2). Tiếp đó, hồi 21 giờ 9 phút, trên đường Tôn Thất Thuyết, tổ tuần tra phát hiện ông C.V.N. (SN 1976, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô Camry BKS 30A-904.xx vi phạm ở mức 0,338 mg/L.

Theo Nghị định 168/2024, cả 2 đều bị xử phạt 19 triệu đồng, bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện.

Theo kế hoạch, trong suốt dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, CSGT Hà Nội triển khai cao điểm kiểm soát nồng độ cồn, duy trì các chốt kiểm tra cả ban ngày và ban đêm. Lực lượng chức năng phối hợp với công an cấp xã tập trung kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, nhất là khung giờ buổi tối khi nhu cầu ăn uống, tụ tập tăng cao.

Chỉ trong 1 ngày, CSGT xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

(NLĐO)- Lực lượng CSGT trên toàn quốc đã kiểm soát gần 48.000 lượt phương tiện, phát hiện và lập biên bản 2.179 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Kết quả đo nồng độ cồn, ma túy với cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn

(NLĐO)- Công an đã thông tin về kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với nữ tài xế ô tô có biểu hiện lạ gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hà Nội.

Bỏ Nghị định 100, xử lý vi phạm nồng độ cồn ra sao?

(NLĐO)- Sau khi bãi bỏ Nghị định 100, việc xử lý về vi phạm nồng độ cồn sẽ được áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, áp dụng cơ chế trừ điểm.

CSGT phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn uống bia rượu
