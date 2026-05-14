Bạn đọc

CSGT TPHCM khuyến cáo không tụ tập chụp ảnh ở khu vực "biển Gò Vấp"

Đông Hoa

(NLĐO) - Bãi cát ven sông Vàm Thuật đang là công trình thuộc dự án cải tạo kênh Tham Lương Bến Cát.

Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết tại bãi cát ven sông Vàm Thuật (được người dân gọi "biển Gò Vấp"), đoạn phường An Nhơn là địa điểm "hot" trên mạng xã hội những ngày qua do có nhiều người tập trung chụp ảnh "check-in".

CSGT TPHCM khuyến cáo không tụ tập chụp ảnh ở khu vực "biển Gò Vấp" - Ảnh 1.

Khu vực cấm ở "biển Gò Vấp".

Đây là khu vực công trình đang thi công, được giăng dây, cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn bước qua dây chắn để đi xuống bãi cát.

Trước đó, để giữ gìn an ninh trật tự và phòng ngừa đuối nước, Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Tra (thuộc Phòng CSGT) phối hợp Công an phường An Phú Đông tuyên truyền người dân không tụ tập đông người tại quanh khu vực thi công bờ kè Vàm Thuật.

Lượng người đến đây đông là do theo "trend" trên mạng xã hội. Sau đó tình trạng xe hàng rong xuất hiện, nhiều người tụ tập ăn uống, xả rác khiến môi trường khu vực bị ảnh hưởng.

Hiện khu vực bãi cát này thuộc dự án cải tạo kênh Tham Lương Bến Cát, không phải khu vực tham quan hay vui chơi được phép hoạt động. Dù đã có dây chắn và biển cảnh báo, nhiều người vẫn thản nhiên đi vào khu vực bãi cát để chụp hình, vui chơi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến môi trường khu vực ven sông.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật để giữ gìn, đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

CSGT TPHCM khuyến cáo không tụ tập chụp ảnh ở khu vực "biển Gò Vấp" - Ảnh 2.
CSGT TPHCM khuyến cáo không tụ tập chụp ảnh ở khu vực "biển Gò Vấp" - Ảnh 3.
CSGT TPHCM khuyến cáo không tụ tập chụp ảnh ở khu vực "biển Gò Vấp" - Ảnh 4.

Nhiều người tụ tập chụp ảnh ở khu vực "biển Gò Vấp".


Xe tự chế còn tung hoành ở vùng ven TPHCM

(NLĐO) - Còn nhiều xe "mù" cũ kĩ, chở tôn dài sắc lẹm không che chắn ngang nhiên đại náo đường phố vùng ven TPHCM.

Nỗ lực điều tiết giao thông trước ngày phân luồng đảo chiều

(NLĐO) - Ngày mai, một đoạn trên đường Cộng Hòa sẽ tổ chức giao thông theo phương án hoàn toàn mới.

Công an TPHCM cảnh báo về chiêu lừa mới, người dân cần biết

(NLĐO) - Với các thông tin được chính nạn nhân cung cấp, các đối tượng có thể chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng và đánh cắp thông tin cá nhân

mạng xã hội an ninh trật tự mất an toàn khu vực cấm biển Gò Vấp
