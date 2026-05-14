CSGT TPHCM khuyến cáo không tụ tập chụp ảnh ở khu vực "biển Gò Vấp"

Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết tại bãi cát ven sông Vàm Thuật (được người dân gọi "biển Gò Vấp"), đoạn phường An Nhơn là địa điểm "hot" trên mạng xã hội những ngày qua do có nhiều người tập trung chụp ảnh "check-in".

Khu vực cấm ở "biển Gò Vấp".

Đây là khu vực công trình đang thi công, được giăng dây, cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn bước qua dây chắn để đi xuống bãi cát.

Trước đó, để giữ gìn an ninh trật tự và phòng ngừa đuối nước, Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Tra (thuộc Phòng CSGT) phối hợp Công an phường An Phú Đông tuyên truyền người dân không tụ tập đông người tại quanh khu vực thi công bờ kè Vàm Thuật.

Lượng người đến đây đông là do theo "trend" trên mạng xã hội. Sau đó tình trạng xe hàng rong xuất hiện, nhiều người tụ tập ăn uống, xả rác khiến môi trường khu vực bị ảnh hưởng.

Hiện khu vực bãi cát này thuộc dự án cải tạo kênh Tham Lương Bến Cát, không phải khu vực tham quan hay vui chơi được phép hoạt động. Dù đã có dây chắn và biển cảnh báo, nhiều người vẫn thản nhiên đi vào khu vực bãi cát để chụp hình, vui chơi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến môi trường khu vực ven sông.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật để giữ gìn, đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Nhiều người tụ tập chụp ảnh ở khu vực "biển Gò Vấp".



