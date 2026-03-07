CSGT TPHCM mật phục ghi hình xe máy băng qua đường sắt, người vi phạm "hết chối"

CLIP: Ngoài phạt trực tiếp, CSGT sẽ ghi hình để phạt nguội trường hợp vi phạm.
Ngày 7-3, Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT Công an TPHCM) vừa xử lý nhiều người chạy xe máy cố tình băng qua đường sắt khi thanh chắn đã hạ xuống.
Trước đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT Hàng Xanh bố trí mật phục ở hẻm 120 đường Thích Quảng Đức (phường Đức Nhuận), đoạn đường từ số 7 rẽ vào, phải đi ngang tuyến đường ray xe lửa.
Lúc này, tổ công tác phát hiện bà Q.T.C.H (47 tuổi) chạy xe máy trên đường số 7 rồi quẹo phải vào hẻm 120 đường Thích Quảng Đức. Thời điểm trên, tàu lửa từ ga Sài Gòn đang di chuyển hướng ra ga Biên Hòa tới đoạn giao cắt với đường số 7. Lúc này đèn tín hiệu đã chuyển sang đỏ, tiếng còi vang lên inh ỏi, thanh chắn đã hạ xuống.
Dù vậy, bà H. đã cố tình lách qua thanh chắn để chạy đi và bị cảnh sát ghi hình, dừng xe xử lý.
Với vi phạm này, bà H. bị lập biên bản lỗi "điều khiển xe máy vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển", phạt tiền từ 800.000 - 1 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe 2 tháng.
Cùng ngày, tổ công tác ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm tương tự, cố tình băng qua đường sắt khi thanh chắn đã hạ xuống. Ngoài phạt trực tiếp, cảnh sát cũng ghi hình để gửi thông báo phạt nguội.
Hơn 20 giờ 6-3, tài xế Phạm Văn Tường, 57 tuổi, quê Hải Phòng, lái xe đầu kéo chạy từ hướng thị trấn Chợ Chùa cũ sang xã Nghĩa Phương. Khi đến điểm giao với đường sắt thuộc địa bàn xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi xe đầu kéo tiến vào khu vực đường ray thì bị barie hạ xuống chặn lại.
Tài xế sau đó xuống xe, tìm cách nâng barie lên rồi quay lại cabin để tiếp tục điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, lúc này tàu SE8 lao tới và tông trực diện vào đầu xe, khiến phần đầu kéo và rơ moóc tách rời.
Vào tối 25-2, tàu khách SE3 chạy tuyến Bắc - Nam khi qua xã Ngọc Hồi (TP Hà Nội) đã tông xe tải mắc kẹt trên đường ngang. Cú tông kéo lê phương tiện khoảng 100 m, làm tài xế xe tải tử vong, một người bị thương, đầu tàu và xe tải hư hỏng nặng.
