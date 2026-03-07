CSGT TPHCM mật phục ghi hình xe máy băng qua đường sắt, người vi phạm "hết chối"

CLIP: Ngoài phạt trực tiếp, CSGT sẽ ghi hình để phạt nguội trường hợp vi phạm.

Ngày 7-3, Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT Công an TPHCM) vừa xử lý nhiều người chạy xe máy cố tình băng qua đường sắt khi thanh chắn đã hạ xuống.

Lực lượng CSGT ghi hình người dân vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Trước đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT Hàng Xanh bố trí mật phục ở hẻm 120 đường Thích Quảng Đức (phường Đức Nhuận), đoạn đường từ số 7 rẽ vào, phải đi ngang tuyến đường ray xe lửa.

Lúc này, tổ công tác phát hiện bà Q.T.C.H (47 tuổi) chạy xe máy trên đường số 7 rồi quẹo phải vào hẻm 120 đường Thích Quảng Đức. Thời điểm trên, tàu lửa từ ga Sài Gòn đang di chuyển hướng ra ga Biên Hòa tới đoạn giao cắt với đường số 7. Lúc này đèn tín hiệu đã chuyển sang đỏ, tiếng còi vang lên inh ỏi, thanh chắn đã hạ xuống.

Dù vậy, bà H. đã cố tình lách qua thanh chắn để chạy đi và bị cảnh sát ghi hình, dừng xe xử lý.

Với vi phạm này, bà H. bị lập biên bản lỗi "điều khiển xe máy vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển", phạt tiền từ 800.000 - 1 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe 2 tháng.

Còn nhiều người dân cố tình vi phạm.

Cùng ngày, tổ công tác ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm tương tự, cố tình băng qua đường sắt khi thanh chắn đã hạ xuống. Ngoài phạt trực tiếp, cảnh sát cũng ghi hình để gửi thông báo phạt nguội.