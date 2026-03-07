CSGT TPHCM mật phục ghi hình xe máy băng qua đường sắt, người vi phạm "hết chối"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

CSGT TPHCM mật phục ghi hình xe máy băng qua đường sắt, người vi phạm "hết chối"

Anh Vũ

(NLĐO) - Một số người dân tại TPHCM vi phạm giao thông đường sắt bị CSGT ghi hình xử lý.

CLIP: Ngoài phạt trực tiếp, CSGT sẽ ghi hình để phạt nguội trường hợp vi phạm.

Ngày 7-3, Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT Công an TPHCM) vừa xử lý nhiều người chạy xe máy cố tình băng qua đường sắt khi thanh chắn đã hạ xuống.

CSGT TPHCM ghi hình vi phạm giao thông đường sắt: Người dân hết chối cãi - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT ghi hình người dân vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Trước đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT Hàng Xanh bố trí mật phục ở hẻm 120 đường Thích Quảng Đức (phường Đức Nhuận), đoạn đường từ số 7 rẽ vào, phải đi ngang tuyến đường ray xe lửa.

Lúc này, tổ công tác phát hiện bà Q.T.C.H (47 tuổi) chạy xe máy trên đường số 7 rồi quẹo phải vào hẻm 120 đường Thích Quảng Đức. Thời điểm trên, tàu lửa từ ga Sài Gòn đang di chuyển hướng ra ga Biên Hòa tới đoạn giao cắt với đường số 7. Lúc này đèn tín hiệu đã chuyển sang đỏ, tiếng còi vang lên inh ỏi, thanh chắn đã hạ xuống.

Dù vậy, bà H. đã cố tình lách qua thanh chắn để chạy đi và bị cảnh sát ghi hình, dừng xe xử lý.

Với vi phạm này, bà H. bị lập biên bản lỗi "điều khiển xe máy vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển", phạt tiền từ 800.000 - 1 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe 2 tháng.

CSGT TPHCM ghi hình vi phạm giao thông đường sắt: Người dân hết chối cãi - Ảnh 2.

Còn nhiều người dân cố tình vi phạm.

Cùng ngày, tổ công tác ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm tương tự, cố tình băng qua đường sắt khi thanh chắn đã hạ xuống. Ngoài phạt trực tiếp, cảnh sát cũng ghi hình để gửi thông báo phạt nguội.

Hơn 20 giờ 6-3, tài xế Phạm Văn Tường, 57 tuổi, quê Hải Phòng, lái xe đầu kéo chạy từ hướng thị trấn Chợ Chùa cũ sang xã Nghĩa Phương. Khi đến điểm giao với đường sắt thuộc địa bàn xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi xe đầu kéo tiến vào khu vực đường ray thì bị barie hạ xuống chặn lại.

Tài xế sau đó xuống xe, tìm cách nâng barie lên rồi quay lại cabin để tiếp tục điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, lúc này tàu SE8 lao tới và tông trực diện vào đầu xe, khiến phần đầu kéo và rơ moóc tách rời.

Vào tối 25-2, tàu khách SE3 chạy tuyến Bắc - Nam khi qua xã Ngọc Hồi (TP Hà Nội) đã tông xe tải mắc kẹt trên đường ngang. Cú tông kéo lê phương tiện khoảng 100 m, làm tài xế xe tải tử vong, một người bị thương, đầu tàu và xe tải hư hỏng nặng.

Tin liên quan

Hé lộ nguyên nhân vụ sà lan va cầu Ghềnh khiến đường sắt Bắc - Nam gián đoạn

Hé lộ nguyên nhân vụ sà lan va cầu Ghềnh khiến đường sắt Bắc - Nam gián đoạn

(NLĐO) - Thuyền trưởng điều khiển sà lan không chú ý quan sát, không bảo đảm chiều cao phương tiện khi qua khoang thông thuyền ở cầu Ghềnh

Sự cố sà lan va cầu Ghềnh: Ngành đường sắt tổ chức chuyển tải hơn 1.500 hành khách

(NLĐO) - Tuyến đường sắt qua khu vực cầu Ghềnh bị gián đoạn, ngành đường sắt khẩn trương tổ chức chuyển tải hành khách bằng đường bộ để bảo đảm hành trình

Thi công tái định cư đường sắt tốc độ cao ở Huế vượt tiến độ nhưng vướng vốn

(NLĐO) - Một số gói thầu thi công khu tái định cư, nghĩa trang ở Huế đã vượt tiến độ nhưng vẫn chưa được cấp vốn để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ

trật tự an toàn giao thông Giao thông đường sắt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo