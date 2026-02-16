HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đông Nam Bộ

Vũng Tàu triển khai phương án tổ chức giao thông, bãi đỗ xe dịp Tết 2026

Ngọc Giang

(NLĐO)- Phường Vũng Tàu, TPHCM triển khai phương án phân luồng, lắp biển báo, bố trí thêm bãi đỗ xe, giảm ùn tắc dịp Tết

Nhằm chủ động giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2026, UBND phường Vũng Tàu đã xây dựng và triển khai phương án tổ chức giao thông, bố trí bãi đỗ xe trên nhiều tuyến đường trọng điểm. 

Thời gian áp dụng từ ngày 16-2-2026 (29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết ngày 22-2-2026 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), thời điểm lượng du khách dự kiến tăng đột biến.

Theo phương án, đường Hoàng Hoa Thám (chiều từ Võ Thị Sáu vào Hoàng Hoa Thám) sẽ cấm xe khách từ 45 chỗ trở lên lưu thông. Các phương tiện này được hướng dẫn di chuyển và đỗ tại bãi xe Festival. Hai biển báo cấm được lắp đặt tại nút giao Võ Thị Sáu - Hoàng Hoa Thám. 

Lực lượng Công an phường, an ninh cơ sở, quân sự phối hợp CSGT tổ chức điều tiết tại các nút giao trọng yếu nhằm hạn chế xung đột giao thông.

Phường Vũng Tàu triển khai phương án tổ chức giao thông, bãi đỗ xe dịp Tết 2026 - Ảnh 1.

Phường Vũng Tàu lên phương án tổ chức giao thông, bãi đỗ xe dịp Tết 2026

Trên đường Phan Chu Trinh (chiều từ Võ Thị Sáu vào Phan Chu Trinh), tổ tuần tra thường xuyên nhắc nhở các phương tiện chấp hành biển báo. 

Đặc biệt, tuyến ven biển Thùy Vân – nơi tập trung đông du khách – được lắp đặt 8 biển cấm rẽ trái tại các đường nhánh và 4 biển cấm quay đầu xe đoạn từ Lê Hồng Phong đến Hoàng Hoa Thám. 

Lực lượng chức năng bố trí 24 cán bộ, chiến sĩ trực tại các khung giờ cao điểm, tập trung từ 18 giờ đến 21 giờ hằng ngày.

Tại đường Hạ Long (đoạn từ Bãi Dứa đến khu vực nhà hàng Mercure) và khu vực nhà hàng Gành Hào 2, chính quyền áp dụng lệnh cấm đậu xe hai bên đường và cấm quay đầu trong phạm vi 200m tại một số vị trí hẹp. 

Đường Quang Trung (đoạn từ Ba Cu đến Cáp Treo) đặt biển cấm rẽ trái và cấm quay đầu; đường Trần Phú (đoạn cong Sea&Sun 1 – Sea&Sun 2) cấm đậu xe hai bên. Riêng tuyến Vi Ba – Hải Đăng cấm ô tô lưu thông, trừ phương tiện của cư dân và các đơn vị trên tuyến.

Tổng cộng, phương án sử dụng 30 biển báo giao thông, trong đó tận dụng 24 biển sẵn có và bổ sung 6 biển mới; huy động 54 nhân sự tham gia điều tiết. Đồng thời, địa phương bố trí 4 bãi đỗ xe tạm tại công viên Thùy Vân và đề xuất mở thêm bãi tại khu đất Chợ Du lịch khi được chấp thuận, nhằm đáp ứng nhu cầu gửi xe tăng cao, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn cho du khách trong dịp Tết.

