Thời sự Xã hội

6 ngày nghỉ Tết, tai nạn giao thông làm 168 người chết, 177 người bị thương

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trong 6 ngày nghỉ lễ Tết Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT đã xử lý 16.031 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 19-2, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết từ 14-2 đến 19-2-2026 (từ ngày 27-12 năm Ất Tỵ đến ngày 3-1 năm Bính Ngọ 2026), 6 ngày đầu nghỉ Tết, trên toàn quốc xảy ra 271 vụ tai nạn giao thông làm chết 168 người, bị thương 177 người. So với 6 ngày đầu nghỉ tết năm 2025 giảm 97 vụ, giảm 35 người chết, giảm 93 người bị thương.

- Ảnh 1.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông. Ảnh: T.N.

Theo Cục CSGT, lực lượng chức năng các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 48.251 trường hợp vi phạm; tạm giữ 482 xe ô tô, 17.214 xe máy, 656 phương tiện khác; tước 1.515 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm giấy phép lái xe 9.685 trường hợp. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn xử lý 16.031 trường hợp; vi phạm về tốc độ 9.720 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 59 trường hợp; quá khổ giới hạn 10 trường hợp; chở quá số người quy định 297 trường hợp; vi phạm ma túy 24 trường hợp…

Cũng theo Cục CSGT, trong ngày 19-2 (tức ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), toàn quốc xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm chết 35 người, bị thương 31 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, giảm 7 vụ, tăng 6 người chết, giảm 15 người bị thương.

Cùng ngày, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.253 trường hợp vi phạm; tạm giữ 3.475 xe ô tô, 3.475 xe máy, 133 phương tiện khác; tước 325 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm giấy phép lái xe 1.892 trường hợp. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn xử lý 4.268 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.106 trường hợp…

CSGT phát hiện hơn 2.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ngày mùng 2 Tết

CSGT phát hiện hơn 2.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ngày mùng 2 Tết

(NLĐO)- Trong ngày mùng 2 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026, CSGT các địa phương đã xử lý 2.812 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ra quân mùng 1 Tết, CSGT phát hiện 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

(NLĐO)- Trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Sáng Mùng 1 Tết, Gia Lai xử lý 7 “ma men” vi phạm nồng độ cồn

(NLĐO) – Ra quân cao điểm dịp Tết Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT Gia Lai phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ngay sáng Mùng 1 Tết.

