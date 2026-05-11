CSGT TPHCM sẽ xử lý học sinh vi phạm vào trước giờ học, tan học và buổi tối

Anh Vũ

(NLĐO) - Tình trạng “độ, chế” xe đạp điện để tăng tốc độ, gióng lên nguy cơ tai nạn giao thông.

Học sinh sử dụng xe đạp điện để đến trường đã trở nên quen thuộc. Song, một mối nguy đang âm thầm xuất hiện là tình trạng “độ, chế” xe để tăng tốc độ, gióng lên nguy cơ tai nạn giao thông, theo Phòng CSGT, Công an TPHCM.

Sách vở vương vãi trên đường sau va chạm giao thông.

Xe đạp điện thuộc nhóm xe thô sơ, không phải là xe cơ giới. Xe chỉ được phép vận hành trong giới hạn thiết kế kỹ thuật ban đầu, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn theo quy chuẩn của nhà sản xuất.

Phòng CSGT cho biết nếu xe đạp điện bị can thiệp kỹ thuật để chạy nhanh hơn, thì khả năng kiểm soát phương tiện sẽ giảm đi đáng kể, có thể dẫn đến tai nạn giao thông đáng tiếc.

Hồi cuối tháng 3, em P.T.T, 15 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây, điều khiển xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, chạy trên đường Huỳnh Thị Hai. Do không làm chủ được tay lái, em tự ngã xuống đường và va chạm với xe ô tô tải đang lưu thông theo hướng ngược lại khiến tử vong.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định xe đạp điện em T. (học sinh) điều khiển đã được “độ chế” để tăng tốc độ.

"Một sự thay đổi tưởng chừng nhỏ trên phương tiện, nhưng hậu quả lại là sự ra đi của một sinh mạng khi tuổi đời còn quá trẻ" - Phòng CSGT cho biết.

Hiện Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định cấm tự ý thay đổi kết cấu của phương tiện so với thiết kế ban đầu của nhà sản xuất. 

Bên cạnh đó, việc lắp đặt pin có dung lượng lớn, sử dụng bộ sạc nhanh không rõ nguồn gốc hoặc tự ý đấu nối hệ thống điện thủ công còn tiềm ẩn nguy cơ chập điện, cháy nổ trong quá trình lưu thông hoặc khi sạc điện.

Phòng CSGT cho hay đã và đang tập trung xử lý nhóm học sinh sử dụng xe đạp điện và các loại xe hai bánh khác chạy bằng động cơ điện. Lực lượng CSGT sẽ kiểm tra vào các thời điểm trước giờ học, tan học và buổi tối tại khu vực trường học, tuyến nội đô và khu dân cư.

Lỗi vi phạm giao thông nào được đề xuất bỏ tịch thu, tạm giữ xe

    Thông báo