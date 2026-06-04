CSGT TPHCM mạnh tay xử lý "bẫy tai nạn di động" trên đường

Ngày 4-6, Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết đang mạnh tay xử lý những "bẫy tai nạn di động" trên đường.

Xe máy chở ống nước dài gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo cảnh sát, hiện vẫn còn những chiếc xe ba gác, xe máy chở theo các bó sắt thép, tôn, ống nước dài len lỏi qua các tuyến đường, khu dân cư, trường học, chợ và các nút giao thông trọng điểm. Những chiếc xe này như những "bẫy tai nạn di động" trên đường phố.

Chỉ cần một tình huống chuyển hướng bất ngờ hoặc một khoảnh khắc mất tập trung của người đi đường, các thanh sắt, thép hay tấm tôn sắc nhọn có thể trở thành "lưỡi dao di động", gây ra những hậu quả khôn lường.

Trước thực trạng trên, các Đội/Trạm CSGT thuộc Phòng CSGT đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm.

Thời gian qua, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp sử dụng xe ba gác, xe máy vận chuyển sắt thép, tôn và các loại hàng hóa cồng kềnh không bảo đảm an toàn giao thông. Các trường hợp vi phạm đều được yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, lập biên bản và xử lý theo quy định.

Đáng nói, nhiều trường hợp vi phạm có tính chất cố ý, dù người điều khiển nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm nhưng vẫn bất chấp thực hiện. Có trường hợp các tấm tôn, khung sắt không được cố định chắc chắn, rung lắc mạnh khi di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ rơi xuống đường bất cứ lúc nào.