Bạn đọc

CSGT trích xuất camera buồng lái để xử phạt, tài xế hết đường chối cãi

Anh Vũ

(NLĐO) - Theo CSGT, tài xế vi phạm các lỗi chủ yếu như: không quét thẻ nhận dạng khi điều khiển xe; đón trả khách sai quy định; sử dụng điện thoại khi lái xe...

Ngày 17-1, đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc - Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết vừa xử phạt một tài xế xe khách sử dụng điện thoại khi lái xe.

CSGT trích xuất camera buồng lái để xử phạt, tài xế hết đường chối cãi - Ảnh 1.

CSGT trích xuất camera buồng lái để xử phạt tài xế

Trước đó, trưa cùng ngày, Đội CSGT Rạch Chiếc cùng Công an phường Linh Xuân xử lý xe dù, bến cóc tại đường Đỗ Mười, đoạn qua Khu chế xuất Linh Trung. Việc này thuộc kế hoạch chuyển hóa địa bàn, không để xảy ra tình trạng xe khách vi phạm của Công an TPHCM. 

Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết tài xế vi phạm các lỗi chủ yếu như: không quét thẻ nhận dạng khi điều khiển xe; đón trả khách sai quy định; sử dụng điện thoại khi lái xe...

Sau hơn 1 giờ kiểm tra, CSGT đã lập biên bản 8 xe khách vi phạm. Trong đó, một tài xế đã sử dụng điện thoại khi lái xe, bị phát hiện qua việc trích xuất camera buồng lái.

CSGT trích xuất camera buồng lái để xử phạt, tài xế hết đường chối cãi - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe khách trên đường Đỗ Mười.

Đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết sẽ tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong thời điểm cận Tết Nguyên đán  2026; không để tình trạng bến cóc, xe dù xảy ra, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Tin liên quan

Xử phạt nhiều tài xế xe khách vi phạm ở cửa ngõ phía Tây TPHCM

Xử phạt nhiều tài xế xe khách vi phạm ở cửa ngõ phía Tây TPHCM

(NLĐO) - Đội CSGT An Lạc đã tăng cường xử phạt tài xế xe khách vi phạm ở cửa ngõ phía Tây.

CSGT TPHCM vừa xử phạt người hóa trang "siêu anh hùng"

(NLĐO) - Người đàn ông mặc trang phục hoá trang nhân vật Deadpool ("siêu anh hùng ngáo đá" trong một tác phẩm) vừa bị CSGT xử phạt.

Thi công không đảm bảo, một công ty bị CSGT TPHCM xử phạt

(NLĐO) - Một công ty vừa bị phạt lỗi không đặt đèn đỏ vào ban đêm tại hai đầu đoạn đường thi công.

vận tải hành khách xử lý nghiêm Tết nguyên đán xe khách tăng cường kiểm soát xử lý xe khách
