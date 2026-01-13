Thi công không đảm bảo, một công ty bị CSGT TPHCM xử phạt

Ngày 13-1, Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại vận tải Thành Công, đơn vị thi công đường số 4 (phường Thủ Đức), bị Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT Công an TPHCM) xử phạt do vi phạm quy định đảm bảo an toàn giao thông khi thi công.

Khu vực đang thi công.

Hiện đường số 4 (phường Thủ Đức) đang được nâng cấp, mở rộng. Tối 12-1, khi cảnh sát tuần tra tại khu vực trên phát hiện công trình không được chủ đầu tư đặt đèn đỏ vào ban đêm tại hai đầu đoạn đường thi công nên lập biên bản xử lý.

Với lỗi trên, đơn vị thi công sẽ bị phạt 10–14 triệu đồng theo Nghị định 100/2019, đồng thời buộc thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông theo quy định.

Công trình nâng cấp, mở rộng đường số 1, phường Thủ Đức do Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức (tên cũ) làm chủ đầu tư.