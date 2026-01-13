CSGT TPHCM vừa xử phạt người hóa trang "siêu anh hùng"

Ngày 13-1, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết vừa xử phạt một người chạy xe phân khối lớn vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Người vi phạm tại trụ sở công an.

Trước đó, Phòng CSGT tiếp nhận phản ánh về trường hợp người mặc trang phục hóa trang nhân vật Deadpool ("siêu anh hùng ngáo đá" trong một tác phẩm) che kín từ đầu đến chân điều khiển xe phân khối lớn trên đường Lê Lợi, phường Gò Vấp không đội mũ bảo hiểm, biển số xe bị che khuất.

Vào cuộc xác minh, Đội CSGT Hàng Xanh đã nhanh chóng mời người điều khiển xe đến trụ sở làm việc.

Tại trụ sở công an, người này thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Đội CSGT Hàng Xanh sau đó lập biên bản vi phạm hành chính lỗi "Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"; "Điều khiển xe gắn biển số bị che lấp"; và "Không có giấy phép lái xe". Tổng số tiền xử phạt 12,5 triệu đồng.

Ngoài ra, đối với chủ xe, CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi "Giao xe cho người không đủ điều kiện"; "Không thực hiện đúng quy định về biển số". Tổng tiền xử phạt là 9,9 triệu đồng.