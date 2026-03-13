Huế xử phạt 8.000 trường hợp vi phạm tốc độ và nồng độ cồn

Ngày 13-3, Công an TP Huế cho biết trong 3 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an địa phương này đã phát hiện, xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, hơn 8.000 trường hợp liên quan đến vi phạm tốc độ và nồng độ cồn, đây là những lỗi nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Lực lượng CSGT Công an TP Huế kiểm tra nồng độ cồn đối với một tài xế ô tô.

Triển khai kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, UBND thành phố, Công an thành phố Huế đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp với công an cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho hơn 14.000 lượt người dân; đồng thời tổ chức tuyên truyền, ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho gần 300 lái xe, chủ kinh doanh vận tải và các hộ sử dụng xe ba bánh.

Đặc biệt, Công an TP Huế đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm với phương châm "kiên trì, quyết liệt, bền bỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Lực lượng CSGT, cảnh sát cơ động, Tổ 1311 và các tổ tuần tra thanh niên đã triển khai nhiều giải pháp, xử lý không khoan nhượng các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, càn quấy, vi phạm trật tự công cộng và trật tự an toàn giao thông.