Pháp luật

CSGT xử lý tài xế xe tải vượt ẩu sau phản ánh của người dân

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Sau phản ánh của người dân, tài xế xe tải vượt ẩu đã bị lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm

Ngày 19-1, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Đakrông thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế tải vượt ẩu sau phản ánh của người dân.

Trước đó, ngày 18-1,đơn vị này nhận được phản ánh của người dân về việc xe tải BKS 74H-001.xx vượt sai quy định, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Trạm CSGT Đakrông ngay sau đó đã tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc.

Sau phản ánh của người dân, CSGT xử lý tài xế xe tải vượt ẩu - Ảnh 1.

Sau phản ánh của người dân, tài xế điều khiển xe tải vượt ẩu đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý

Qua làm việc, tài xế N.V.C (26 tuổi, ngụ phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) thừa nhận vào lúc 17 giờ 10 phút ngày 18-1, tại Km 8+400 tuyến tránh Nam Đông Hà, C. điều khiển xe tải nêu trên vi phạm lỗi vượt xe trong những trường hợp không được vượt.

Từ các tài liệu chứng minh vi phạm, Trạm CSGT Đakrông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.V.C về hành vi "Vượt xe trong những trường hợp không được vượt" quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Với lỗi vi phạm này, tài xế N.V.C sẽ bị xử phạt từ 4 - 6 triệu đồng kèm hình thức xử phạt bổ sung là trừ 2 điểm giấy phép lái xe.


tài xế CSGT vi phạm hành chính biên bản người dân Công an tỉnh Quảng Trị xe tải phản ánh của người dân
