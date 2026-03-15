Thời sự

Cụ bà 116 tuổi ở Đà Nẵng tự tay bỏ phiếu bầu cử tại nhà

B.Vân

(NLĐO) - Cụ bà 116 tuổi ở xã Hòa Vang tự tay bỏ phiếu tại nhà khi tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ đến phục vụ

Tại khu vực bỏ phiếu số 16, xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng, tổ công tác của Ủy ban bầu cử mang thùng phiếu phụ đến từng gia đình có cử tri già yếu, đau ốm.

Cụ bà Đặng Thị Lãm (trú thôn Thạch Bồ) là một trong những cử tri đặc biệt của ngày bầu cử năm nay. Ở tuổi 116, do sức khỏe không còn cho phép đến điểm bỏ phiếu, nhưng khi thùng phiếu được mang đến tận nhà, dưới sự hướng dẫn của các thành viên tổ bầu cử, cụ vẫn tự tay bỏ lá phiếu của mình vào thùng phiếu phụ.

Cụ bà 116 tuổi ở Đà Nẵng tự tay bỏ phiếu tại nhà trong ngày bầu cử 2026 - Ảnh 1.

Cụ bà Đặng Thị Lãm tự tay bỏ phiếu tại nhà. Ảnh: Hoà Vang

Ông Huỳnh Tiến, con trai cụ Lãm, cho biết gia đình rất xúc động khi tổ bầu cử mang thùng phiếu đến tận nhà để cụ được thực hiện quyền công dân. Dù tuổi đã rất cao nhưng cụ vẫn minh mẫn và mong muốn tham gia ngày hội lớn của đất nước.

Cụ bà 116 tuổi ở Đà Nẵng tự tay bỏ phiếu tại nhà trong ngày bầu cử 2026 - Ảnh 2.

Uỷ ban bầu cử xã Hoà Vang mang thùng phiếu phụ đến gia đình có cử tri đau ốm, già yếu. Ảnh: Hoà Vang

Theo ông Ngô Văn Nhân, Tổ trưởng khu vực bỏ phiếu số 16, xã Hòa Vang, đối với những cử tri cao tuổi, đau ốm hoặc không thể đi lại, Ủy ban bầu cử xã đã lập danh sách từ trước và bố trí thùng phiếu phụ đến tận nhà. 

Việc này được thực hiện đúng quy trình, có sự giám sát của các thành viên tổ bầu cử nhằm bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền bầu cử của mình.

Trung tâm chỉ đạo, điều hành Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng, cho biết đến 14 giờ ngày 15-3, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại các xã, phường trên địa bàn đạt hơn 97,3%. Trong đó có 27 xã đạt tỉ lệ 100%, 22 phường, xã đạt từ 99% trở lên.

Nhiều tỉnh đã có hơn 99% cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Nhiều tỉnh đã có hơn 99% cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

(NLĐO) - Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết đến 15 giờ 30, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên cả nước đã đạt tỉ lệ 92,53% và đang tiếp tục tăng nhanh

CLIP: Vượt sóng lớn, đưa hòm phiếu đến với cử tri vãng lai làm nhiệm vụ trên biển

(NLĐO) - Đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) đã bố trí tàu đưa hòm phiếu vượt sóng lớn ra khơi để các cử tri vãng lai thực hiện quyền bầu cử

Thùng phiếu lưu động giúp người yếu thế thực hiện quyền bầu cử

(NLĐO) - Việc linh hoạt đưa thùng phiếu đến tận cơ sở đã giúp các cử tri đặc biệt trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử.

