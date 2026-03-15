Tại khu vực bỏ phiếu số 16, xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng, tổ công tác của Ủy ban bầu cử mang thùng phiếu phụ đến từng gia đình có cử tri già yếu, đau ốm.



Cụ bà Đặng Thị Lãm (trú thôn Thạch Bồ) là một trong những cử tri đặc biệt của ngày bầu cử năm nay. Ở tuổi 116, do sức khỏe không còn cho phép đến điểm bỏ phiếu, nhưng khi thùng phiếu được mang đến tận nhà, dưới sự hướng dẫn của các thành viên tổ bầu cử, cụ vẫn tự tay bỏ lá phiếu của mình vào thùng phiếu phụ.

Cụ bà Đặng Thị Lãm tự tay bỏ phiếu tại nhà. Ảnh: Hoà Vang

Ông Huỳnh Tiến, con trai cụ Lãm, cho biết gia đình rất xúc động khi tổ bầu cử mang thùng phiếu đến tận nhà để cụ được thực hiện quyền công dân. Dù tuổi đã rất cao nhưng cụ vẫn minh mẫn và mong muốn tham gia ngày hội lớn của đất nước.

Uỷ ban bầu cử xã Hoà Vang mang thùng phiếu phụ đến gia đình có cử tri đau ốm, già yếu. Ảnh: Hoà Vang

Theo ông Ngô Văn Nhân, Tổ trưởng khu vực bỏ phiếu số 16, xã Hòa Vang, đối với những cử tri cao tuổi, đau ốm hoặc không thể đi lại, Ủy ban bầu cử xã đã lập danh sách từ trước và bố trí thùng phiếu phụ đến tận nhà.

Việc này được thực hiện đúng quy trình, có sự giám sát của các thành viên tổ bầu cử nhằm bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền bầu cử của mình.

Trung tâm chỉ đạo, điều hành Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng, cho biết đến 14 giờ ngày 15-3, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại các xã, phường trên địa bàn đạt hơn 97,3%. Trong đó có 27 xã đạt tỉ lệ 100%, 22 phường, xã đạt từ 99% trở lên.