Từ sáng sớm 15-3, nhiều cử tri đã có mặt tại điểm bỏ phiếu đặt tại Nhà văn hóa Thanh niên đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) để trực tiếp tham gia bầu cử.

Đến 9 giờ sáng cùng ngày, gần 400 cử tri đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong không khí trang nghiêm, phấn khởi.

Cồn Cỏ là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, ngoài cư dân sinh sống còn có nhiều lực lượng thường xuyên làm nhiệm vụ trên biển như Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư và Hải đội dân quân thường trực.

Các cử tri là lực lượng thực thi nhiệm vụ trên biển thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: Hàn Nguyên

Vượt sóng lớn đưa hòm phiếu ra khơi, tiếp cận các tàu để cử tri thực hiện quyền bầu cử

Tuy nhiên, do ngày 15-3, thời tiết trên biển có sóng lớn, gió mạnh, nhiều cử tri là lực lượng đang thực thi nhiệm vụ trên biển không thể vào đặc khu Cồn Cỏ để bỏ phiếu.

Để bảo đảm quyền bầu cử của công dân, tổ bầu cử số 1 đặc khu Cồn Cỏ đã chủ động, bố trí tàu cùng lực lượng phục vụ bầu cử mang theo hòm phiếu phụ ra các tàu đang làm nhiệm vụ trên biển.

Trong điều kiện sóng to, gió lớn, hòm phiếu được đưa lên từng tàu để các cử tri là cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Hải đội dân quân thường trực, Hải quân thực hiện quyền bầu cử của mình.

Ông Trần Xuân Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ cho biết, nhờ sự chuẩn bị chu đáo và các phương án linh hoạt, đến 11 giờ ngày 15-3, 100% cử tri tại đặc khu đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh.

Việc tổ chức bỏ phiếu ở đặc khu Cồn Cỏ và trên biển diễn ra đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai và an toàn.