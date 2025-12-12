HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Cụ bà 74 tuổi ở phường Bình Dương nghẹn ngào khi được sửa chữa nhà đã xuống cấp

Thanh Thảo

(NLĐO) - Bà Sáu ở phường Bình Dương, TPHCM hạnh phúc khi được địa phương quan tâm sửa chữa căn nhà đã xuống cấp

Ngày 12-12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Bình Dương tổ chức lễ khởi công sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cụ bà 74 tuổi ở Bình Dương xúc động khi nhận hỗ trợ hộ nghèo sửa nhà xuống cấp - Ảnh 1.

Lãnh đạo phường Bình Dương khởi công nhà tình nghĩa cho bà Đỗ Thị Sáu

Cụ bà 74 tuổi ở Bình Dương xúc động khi nhận hỗ trợ hộ nghèo sửa nhà xuống cấp - Ảnh 2.

Căn nhà của bà Đỗ Thị Sáu, 74 tuổi ở khu phố Phú Mỹ 4 được xây từ năm 2005 hiện đã xuống cấp, nhiều hạng mục không còn sử dụng được, cứ mưa là dột.

Cụ bà 74 tuổi ở Bình Dương xúc động khi nhận hỗ trợ hộ nghèo sửa nhà xuống cấp - Ảnh 3.

"Tôi sống một mình, không chồng con nên khó khăn trăm bề, mỗi tháng được 300.000 đồng tiền nhà nước hỗ trợ, không đủ ăn uống hàng ngày" - bà Sáu nói.

Cụ bà 74 tuổi ở Bình Dương xúc động khi nhận hỗ trợ hộ nghèo sửa nhà xuống cấp - Ảnh 4.

Bà Sáu hạnh phúc rớt nước mắt khi được địa phương quan tâm sửa chữa.

Cụ bà 74 tuổi ở Bình Dương xúc động khi nhận hỗ trợ hộ nghèo sửa nhà xuống cấp - Ảnh 5.

Hộ gia đình thứ 2 được phường Bình Dương hỗ trợ 80 triệu để sửa nhà là bà Nguyễn Thị Mực, 66 tuổi ở khu phố Phú Mỹ 1

Cụ bà 74 tuổi ở Bình Dương xúc động khi nhận hỗ trợ hộ nghèo sửa nhà xuống cấp - Ảnh 6.

Bà Mực bị tai biến nằm 1 chỗ nhiều năm nay, trong khi các con của bà đều gặp hoàn cảnh rất khó khăn nên căn nhà xập xệ, xuống cấp mấy chục năm nay không được sửa chữa. Đây là nơi sinh hoạt của 9 người trong 1 gia đình

Cụ bà 74 tuổi ở Bình Dương xúc động khi nhận hỗ trợ hộ nghèo sửa nhà xuống cấp - Ảnh 7.

Các thành viên trong gia đình vui mừng khi nhà sắp được sửa chữa khang trang hơn

Từ nguồn Quỹ Vì người nghèo phường Bình Dương và TPHCM, mỗi công trình sửa chữa được hỗ trợ 80 triệu đồng, dự kiến thi công trong 2 tuần.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương, cho biết việc sửa chữa giúp gia đình có nơi ở kiên cố, ổn định, tạo điều kiện để yên tâm lao động và cải thiện đời sống.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Qua đó, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường.

Tin liên quan

MTTQ phường Bình Dương, TPHCM hướng mạnh về cơ sở

MTTQ phường Bình Dương, TPHCM hướng mạnh về cơ sở

(NLĐO) - Những hoạt động nghĩa tình tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân

Phường Bình Tiên: Người dân được "cầm tay, chỉ việc" khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến

(NLĐO) - Điểm hướng dẫn sẽ giúp người dân tại phường Bình Tiên thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện hơn theo đúng tinh thần "hành chính phục vụ"

Tặng thẻ BHYT, học bổng cho trẻ em khó khăn tại phường Chánh Hiệp, TP HCM

(NLĐO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hiệp, TP HCM đã nỗ lực mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân trên địa bàn

hoàn cảnh khó khăn lễ khởi công Quỹ vì người nghèo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Đại đoàn kết học sinh khó khăn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo