Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Tặng thẻ BHYT, học bổng cho trẻ em khó khăn tại phường Chánh Hiệp, TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hiệp, TP HCM đã nỗ lực mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân trên địa bàn

Tại buổi họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam ngày 14-11, phường Chánh Hiệp, TP HCM đã trao tặng 15 thẻ BHYT và 10 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho trẻ em khó khăn trên địa bàn.

Tặng thẻ bảo hiểm y tế, học bổng cho trẻ em khó khăn tại phường Chánh Hiệp, TP HCM - Ảnh 1.

Lãnh đạo phường Chánh Hiệp và nhà tài trợ tặng thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em khó khăn

Trước đó, tại các cuộc tiếp xúc cử tri ở khu phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hiệp cũng phối hợp với HĐND phường trao tặng hàng chục suất học bổng cho các em học sinh, từ nguồn vận động xã hội hoá.

Ông Nguyễn Công Lý, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hiệp, cho biết thời gian qua, MTTQ phường đã có nhiều nỗ lực trong các mặt hoạt động nhằm mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Trong đó, một số hoạt động nổi bật như: phối hợp cùng Đoàn cơ sở Điện lực Bình Dương thực hiện công trình  "Thanh niên hành động – Điện sáng an toàn"; phối hợp cùng các đoàn thể tham gia Ngày hội "Thành phố văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình" gắn với phong trào "Thành phố muôn sắc hoa".

Tặng thẻ bảo hiểm y tế, học bổng cho trẻ em khó khăn tại phường Chánh Hiệp, TP HCM - Ảnh 2.

Tặng quà cho người dân trên địa bàn tại lễ ra quân ngày thứ 7 văn minh

Phường Chánh Hiệp cũng đã ra mắt kênh công khai tiếp nhận những ý kiến thắc mắc về các chính sách, chế độ của địa phương; phản ánh những vấn đề tồn đọng về an ninh, trật tự, an toàn xã hội xảy ra trong đời sống hằng ngày trên địa bàn. 

Đây cũng là kênh để người dân có thể thông tin những trường hợp khó khăn, hộ nghèo cần giúp đỡ trên địa bàn. Thông qua mã QR Code, người dân có thể tiếp cận kênh tương tác để phản ánh, nêu ý kiến.

Tặng thẻ bảo hiểm y tế, học bổng cho trẻ em khó khăn tại phường Chánh Hiệp, TP HCM - Ảnh 3.

Trao tặng công trình xây nhà đại đoàn kết cho người dân khó khăn về nhà ở

Tặng thẻ bảo hiểm y tế, học bổng cho trẻ em khó khăn tại phường Chánh Hiệp, TP HCM - Ảnh 4.

Sửa chữa, thay mới hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn


