Cú đấm thép và lá chắn bình yên

Khi những thông tin về việc Công an TP HCM triển khai "cú đấm thép" trấn áp tội phạm với tỉ lệ phá án cướp giật đạt 100% được lan tỏa, đó không đơn thuần là những con số thống kê chuyên môn, mà chính là một cam kết đanh thép về sự an toàn cho cộng đồng.

Thực tế, nỗi lo về tội phạm đường phố hay trộm cắp tài sản luôn là nỗi bất an trong tâm lý người dân và du khách. Vì vậy, việc các trinh sát hình sự và công an các xã, phường, đặc khu phá án thần tốc - có những vụ chưa đầy 12 giờ như trường hợp tìm lại xe máy cho anh Trọng ở xã Thái Mỹ hay thu hồi trang sức cho chị Ly ở xã Bình Mỹ - đã tạo nên một luồng sinh khí mới. Khi tội phạm nhanh chóng sa lưới, cái ác bị trừng trị không chậm trễ, niềm tin của nhân dân vào pháp luật sẽ được củng cố vững chắc hơn bao giờ hết.

"Cú đấm thép" ấy không chỉ dừng lại ở việc bắt giữ đối tượng, mà quan trọng hơn là sự hiện diện kịp thời, tính chuyên nghiệp và tinh thần quyết liệt của lực lượng công an. Nhìn hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ xuyên đêm truy xét, tận tay trao trả tài sản cho bị hại, mỗi người dân đều cảm nhận được sự ấm áp và trách nhiệm. Đó chính là "lá chắn thép" bảo vệ quyền lợi chính đáng và đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, để sự bình yên mang tính bền vững, người dân mong muốn những "cú đấm" này cần được duy trì thường xuyên, liên tục và mạnh mẽ hơn nữa. Chúng ta cần những tổ tuần tra 363, những mũi trinh sát tinh nhuệ luôn có mặt trên từng tuyến đường, ngõ hẻm, nhất là tại các địa bàn giáp ranh hay những khu vực vắng vẻ. Sự trấn áp mạnh tay, không khoan nhượng với các băng nhóm tội phạm phải trở thành nỗi khiếp sợ thường trực cho những kẻ có ý đồ bất chính.

Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng công an, mỗi cá nhân cũng cần tự ý thức bảo vệ mình và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa "tai mắt" của nhân dân và nghiệp vụ sắc bén của công an sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp, khiến tội phạm không còn đất sống.

Một thành phố đáng sống trước hết phải là một thành phố an toàn. Với sự quyết liệt của Công an TP HCM, chúng ta hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một môi trường sống văn minh, nơi mỗi người dân đều có thể an tâm làm việc, cống hiến mà không phải lo âu về những hiểm nguy rình rập. "Cú đấm thép" hôm nay chính là nền móng cho sự bình yên bền vững của ngày mai.