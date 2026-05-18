HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cư dân nhà cao tầng ở Hà Nội cảm nhận rung lắc do động đất

Thùy Linh

(NLĐO) - Tối nay 18-5, nhiều người dân ở Hà Nội ở các tòa nhà cao tầng cảm nhận rõ rung lắc như có động đất.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất cho biết vào hồi 13 giờ 44 phút 26 giây (giờ GMT) ngày 18-5, tức 20 giờ 44 phút 26 giây (giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn M = 5,2 xảy ra tại vị trí có tọa độ 24,390 độ vĩ Bắc; 109,190 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Động đất ở Trung Quốc, nhiều cư dân nhà cao tầng ở Hà Nội cảm nhận rung lắc - Ảnh 1.

Bản đồ chấn tâm động đất tại Trung Quốc. Nguồn: Viện Vật lý địa cầu

Động đất xảy ra tại khu vực thành phố Liễu Châu, Trung Quốc (cách biên giới Việt Nam khoảng 294 km). Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Tối nay 18-5, người dân ở nhiều tòa nhà cao tầng tại Hà Nội cảm nhận rung lắc như có động đất. Trên các trang mạng xã hội, xôn xao thông tin người dân cảm nhận rõ rung lắc như có động đất ở nhiều khu vực như Cầu Giấy, Thanh Trì, Thanh xuân, Ba Đình...

TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các khoa học trái đất (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam), cho biết trận động đất vừa xảy ra tại Liễu Châu (Trung Quốc) gây ra dư chấn này.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động này.

Đây là trận động đất thứ hai trong ngày tại khu vực Liễu Châu. Trước đó, khoảng 0 giờ 21 phút ngày 18-5, tại quận Liễu Nam, TP Liễu Châu (Trung Quốc) đã xảy một trận động đất mạnh 5,2 độ, tâm chấn có độ sâu 8 km. Trận động đất đã làm sập 13 tòa nhà, có 4 người được đưa đến bệnh viện cấp cứu, 2 người thiệt mạng, 1 người mất tích và hơn 7.000 người đã được sơ tán.

* Cùng ngày 18-5, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần cho hay trong ngày, tại xã Măng Bút, Quảng Ngãi xảy ra 2 trận động đất.

Vào hồi 5 giờ 37 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 18-5, tức 12 giờ 37 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 18-5, một trận động đất có độ lớn M = 3,1 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,921 độ Vĩ Bắc; 108,179 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Tiếp đó, vào hồi 12 giờ 42 phút 1 giây (giờ Hà Nội) ngày 18-5, một trận động đất có độ lớn M = 2,5 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,817 độ vĩ Bắc; 108,223 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Tin liên quan

Động đất tại Sơn La, người dân cảm nhận rung lắc mạnh cùng tiếng động lớn

Động đất tại Sơn La, người dân cảm nhận rung lắc mạnh cùng tiếng động lớn

(NLĐO) - Tối 10-5, tại khu vực xã Mường Hung, tỉnh Sơn La xảy ra trận động đất mạnh 4 độ.

7 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi

(NLĐO) – Trong 2 ngày đã có 7 trận động đất khu vực miền núi Quảng Ngãi, Đà Nẵng.

Ngày mùng 5 Tết, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra liên tiếp 6 trận động đất

(NLĐO) - Chỉ trong vòng vài giờ, ở khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đã liên tiếp xảy ra 5 trận động đất

động đất hà nội động đất Hà Nội rung lắc do động đất động đất ở Trung Quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo