Cư dân nhà cao tầng ở Hà Nội cảm nhận rung lắc do động đất

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất cho biết vào hồi 13 giờ 44 phút 26 giây (giờ GMT) ngày 18-5, tức 20 giờ 44 phút 26 giây (giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn M = 5,2 xảy ra tại vị trí có tọa độ 24,390 độ vĩ Bắc; 109,190 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Bản đồ chấn tâm động đất tại Trung Quốc. Nguồn: Viện Vật lý địa cầu

Động đất xảy ra tại khu vực thành phố Liễu Châu, Trung Quốc (cách biên giới Việt Nam khoảng 294 km). Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.



Tối nay 18-5, người dân ở nhiều tòa nhà cao tầng tại Hà Nội cảm nhận rung lắc như có động đất. Trên các trang mạng xã hội, xôn xao thông tin người dân cảm nhận rõ rung lắc như có động đất ở nhiều khu vực như Cầu Giấy, Thanh Trì, Thanh xuân, Ba Đình...

TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các khoa học trái đất (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam), cho biết trận động đất vừa xảy ra tại Liễu Châu (Trung Quốc) gây ra dư chấn này.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động này.

Đây là trận động đất thứ hai trong ngày tại khu vực Liễu Châu. Trước đó, khoảng 0 giờ 21 phút ngày 18-5, tại quận Liễu Nam, TP Liễu Châu (Trung Quốc) đã xảy một trận động đất mạnh 5,2 độ, tâm chấn có độ sâu 8 km. Trận động đất đã làm sập 13 tòa nhà, có 4 người được đưa đến bệnh viện cấp cứu, 2 người thiệt mạng, 1 người mất tích và hơn 7.000 người đã được sơ tán.

* Cùng ngày 18-5, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần cho hay trong ngày, tại xã Măng Bút, Quảng Ngãi xảy ra 2 trận động đất.

Vào hồi 5 giờ 37 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 18-5, tức 12 giờ 37 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 18-5, một trận động đất có độ lớn M = 3,1 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,921 độ Vĩ Bắc; 108,179 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Tiếp đó, vào hồi 12 giờ 42 phút 1 giây (giờ Hà Nội) ngày 18-5, một trận động đất có độ lớn M = 2,5 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,817 độ vĩ Bắc; 108,223 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.