Thời sự

Động đất tại Sơn La, người dân cảm nhận rung lắc mạnh cùng tiếng động lớn

Thùy Linh

(NLĐO) - Tối 10-5, tại khu vực xã Mường Hung, tỉnh Sơn La xảy ra trận động đất mạnh 4 độ.

Theo Viện Các khoa học trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), hồi 12 giờ 52 phút 8 giây (giờ GMT) ngày 10-5, tức 19 giờ 52 phút 8 giây (giờ Hà Nội) ngày 10-5, một trận động đất có độ lớn bằng 4, độ sâu chấn tiêu khoảng 10,2 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Mường Hung, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

- Ảnh 1.

Bản đồ chấn tâm động đất

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Video về trận động đất xảy ra tại Sơn La tối 10-5. Video: Truyền hình Sơn La

Nhiều người dân khu vực huyện Sông Mã cũ cảm nhận rõ rung lắc và tiếng động lớn do động đất.

Trên mạng xã hội Facebook, nhiều tài khoản chia sẻ hình ảnh camera ghi lại khoảnh khắc xảy ra động đất.

Theo hình ảnh và âm thanh ghi lại cho thấy động đất gây rung lắc khá mạnh kèm theo tiếng động lớn trong khoảng 2-3 giây.

Sơn La nằm trên đới đứt gãy Sông Mã nên thi thoảng xảy ra động đất. Đới đứt gãy Sông Mã là một trong những đới đứt gãy lớn ở Tây Bắc, kéo dài theo hướng tây bắc - đông nam dọc lưu vực sông Mã, đi qua các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa và nối sang lãnh thổ Lào.

Tại Việt Nam, các trận động đất mạnh 4-5 độ được đánh giá là động đất nhẹ. Khi xảy ra động đất, các đồ vật trong nhà rung động và phát ra tiếng ồn. Nhiều người cảm nhận được động đất. 

Trong ngày 10-5, tại tỉnh Quảng Ngãi cũng xảy ra trận động đất. Vào hồi 14 giờ 46 phút 24 giây (giờ GMT) ngày 10-5, tức 21 giờ 46 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 10-5, một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

7 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi

(NLĐO) – Trong 2 ngày đã có 7 trận động đất khu vực miền núi Quảng Ngãi, Đà Nẵng.

Ngày mùng 5 Tết, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra liên tiếp 6 trận động đất

(NLĐO) - Chỉ trong vòng vài giờ, ở khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đã liên tiếp xảy ra 5 trận động đất

Người dân Thanh Hóa lại cảm nhận rung lắc từ động đất trong đêm

(NLĐO)- Người dân tại một số xã biên giới Thanh Hóa lại cảm nhận thấy rung lắc từ một trận động đất vừa xảy ra trong đêm trên đất Lào ở khu vực biên giới

