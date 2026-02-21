HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ngày mùng 5 Tết, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra liên tiếp 6 trận động đất

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Chỉ trong vòng vài giờ, ở khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đã liên tiếp xảy ra 5 trận động đất

Tính đến tối 21-2, khu vực các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ) đã liên tiếp xảy ra 6 trận động đất với các cường độ khác nhau.

Trận động đất gần nhất được ghi nhận lúc 5 giờ 30 phút 37 giây, có độ lớn 2.6 đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.903 độ vĩ Bắc - 108.200 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai là 0.

Ngày mùng 5 Tết 2026 , Quảng Ngãi xảy ra 6 trận động đất liên tiếp - Ảnh 1.

Chỉ trong ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Bính ngọ, khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 6 trận động đất

Trước đó 5 trận động đất với các độ lớn khác nhau đã liên tiếp xảy ra ở khu vực trên. Trận động đất đầu tiên trong ngày xảy ra lúc 0 giờ 52 phút 9 giây, có độ lớn 4.0 đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.863° vĩ Bắc - 108.212° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Chỉ 2 phút sau, trận động đất có độ lớn 3.2 đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.821 độ vĩ Bắc - 108.226 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Liền sau đó, tại khu vực trên liên tiếp xảy ra 3 trận động đất khác có độ lớn từ 2.8 đến 3.8 xảy ra tại khu vực trên. Hiện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất trên.

Trong những năm qua, tại khu vực các xã phía Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra hàng trăm trận động đất với các cường độ khác nhau. Các trận động đất được ghi nhận có cường độ nhỏ và trung bình. Trong đó cao điểm có những ngày xảy ra tới 21 trận động đất.

Qua nghiên cứu, kiểm tra, các ngành chức năng đã xác định các trận động đất xảy ra là động đất kích thích do hồ chứa thủy điện. Các trận động đất loại này có tính chu kỳ, có thời điểm xảy ra dồn dập nhưng có thời kỳ yên tĩnh hơn, liên quan chặt chẽ đến quá trình vận hành tích nước của hồ chứa thủy điện.

Đến nay, các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đã được lắp đặt 8 trạm quan trắc động đất được lắp đặt tại các khu vực của Thủy điện Thượng Kon Tum và Thủy điện Đắk Đrinh.

