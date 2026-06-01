Cử người không đúng thành phần dự cuộc họp của Chính phủ sẽ bị phê bình công khai

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký ban hành Nghị định số 191 ngày 29-5-2026 ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

Trong đó, Điều 33 quy định về bảo đảm kỷ luật, kỷ cương các phiên họp, hội nghị, cuộc họp, làm việc của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định, các thành viên Chính phủ phải tham dự đúng thành phần, đầy đủ thời gian các phiên họp, hội nghị, cuộc họp, làm việc. Trường hợp không tham dự hoặc vắng mặt một số thời gian hay cử người dự thay thì phải báo cáo và được người chủ trì đồng ý.

Nếu bộ, cơ quan cử người không đúng thành phần dự họp mà chưa được sự đồng ý của người chủ trì, người chủ trì cuộc họp phê bình công khai tại cuộc họp và thông báo đến bộ, cơ quan cử người không đúng thành phần.

Quy chế cũng quy định các đại biểu tham dự có trách nhiệm chấp hành sự điều hành của người chủ trì; phát biểu đúng nội dung, trọng tâm và không làm ảnh hưởng đến chương trình làm việc.

Các bộ, cơ quan được giao nhiệm vụ phải chủ động chuẩn bị tài liệu, báo cáo phục vụ các phiên họp, hội nghị, cuộc họp, làm việc của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng và gửi Văn phòng Chính phủ đúng thời hạn theo quy định.

Trường hợp không gửi đúng hạn, Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét đưa ra khỏi chương trình họp, trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo khác.

Điều 33 cũng nêu rõ đại biểu tham dự có trách nhiệm sử dụng tài liệu đúng mục đích phục vụ phiên họp, hội nghị, cuộc họp, làm việc. Đối với các phiên họp, hội nghị, cuộc họp, làm việc có nội dung bí mật nhà nước phải bảo đảm các yêu cầu về nội dung, thành phần, địa điểm, phương tiện, thiết bị, phương án bảo vệ và các quy định liên quan khác của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Người tham dự có trách nhiệm bảo vệ và sử dụng bí mật nhà nước theo quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và yêu cầu của người chủ trì.

Việc tổ chức phiên họp, hội nghị, cuộc họp, làm việc có nội dung bí mật nhà nước bằng hình thức trực tuyến phải được người có thẩm quyền cho phép và bảo đảm các yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định pháp luật về cơ yếu, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước.

Trước đó, trong quá trình lấy ý kiến để hoàn thiện quy chế, Văn phòng Chính phủ, sau hơn 4 năm thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, các quy định cơ bản đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, bộ ngành, địa phương cùng các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai.



Thông qua việc thực hiện quy chế, phương thức chỉ đạo, điều hành của các thành viên Chính phủ có nhiều đổi mới; trách nhiệm cá nhân được nâng cao; việc phân công nhiệm vụ ngày càng rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm trong từng khâu, từng công đoạn xử lý công việc.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục điều chỉnh. Trong đó, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương ở một số cơ quan, đơn vị có lúc chưa nghiêm, cả trong thực hiện nhiệm vụ lẫn xử lý trách nhiệm.

Vẫn còn tình trạng chưa thực hiện đầy đủ các quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; chưa chủ động trao đổi trực tiếp để thống nhất hoặc làm rõ các nội dung còn ý kiến khác nhau trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng xem xét.

Theo Văn phòng Chính phủ, thực tế còn xảy ra tình trạng bộ, cơ quan cử người tham dự họp không đúng thành phần. Thậm chí, có những cuộc họp quan trọng chỉ cử cấp Vụ tham dự, dẫn đến lãnh đạo Chính phủ chủ trì phải hoãn họp.

Do đó, cơ quan này đã đề xuất bổ sung các quy định chặt chẽ hơn nhằm bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong các phiên họp, hội nghị và cuộc làm việc của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ.