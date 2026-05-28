Thời sự

Chính phủ: Phấn đấu 100% đối tượng nhận hỗ trợ, an sinh xã hội trên VNeID

Minh Chiến

(NLĐO)- Chính phủ đặt mục tiêu phát triển VNeID thành siêu ứng dụng, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 940 ngày 26-5 phê duyệt Đề án "Phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045" với quan điểm phát triển VNeID thành siêu ứng dụng, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia.

Chính phủ đặt mục tiêu phát triển VNeID thành siêu ứng dụng, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia

Theo Quyết định, mục tiêu tổng quát của Đề án là phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nền tảng số quốc gia an toàn, hiện đại, có khả năng mở rộng cao, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giao dịch điện tử và khai thác các tiện ích số.

Đồng thời, VNeID sẽ là nền tảng số tin cậy để kết nối, chia sẻ, xác thực thông tin giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp; góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Theo Đề án, đến năm 2028 sẽ hoàn thành việc đồng bộ khung thể chế, cơ chế, chính sách nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất, ổn định cho việc phát triển, vận hành, khai thác và mở rộng VNeID. Cùng với đó là hoàn thành triển khai 100% hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, phần mềm phục vụ phát triển VNeID để điều chỉnh kiến trúc, nâng cấp tổng thể hệ thống.

Đề án đặt mục tiêu hoàn thành phát triển VNeID thành siêu ứng dụng; ưu tiên phát triển, hoàn thiện các ứng dụng lõi và ứng dụng cơ bản. Trong giai đoạn 2026-2030, cơ quan chức năng sẽ hoạch định kế hoạch phát triển hệ sinh thái số trên VNeID. Đến hết năm 2028, phấn đấu mở rộng đạt 50% tiện ích số thiết yếu trên VNeID phục vụ nhu cầu giao dịch số của người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

Theo Quyết định, 100% tài khoản định danh điện tử sẽ được cấp cho cá nhân gồm người Việt Nam, người nước ngoài; cơ quan, tổ chức đủ điều kiện và có nhu cầu. Đồng thời, 100% đối tượng được tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội sẽ được tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử trên VNeID.

Đề án cũng đặt mục tiêu tích hợp 100% giấy tờ công dân, tổ chức theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử; 100% thuê bao di động được đăng ký, xác thực thông tin trên VNeID.

Bên cạnh đó, VNeID sẽ bước đầu tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và trải nghiệm số cho người dùng. Đến năm 2028, phấn đấu 80% công dân có đủ điều kiện được cấp chứng thư chữ ký số để sử dụng trong các dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời phát triển, mở rộng các dịch vụ tin cậy trên VNeID, tích hợp với VNeID để phục vụ các giao dịch dân sự của người dân, doanh nghiệp.

Đề án cũng yêu cầu phát triển các lớp dữ liệu và dữ liệu phục vụ định danh, xác thực điện tử theo hướng đầy đủ, chính xác, đồng bộ, tin cậy; được cập nhật thường xuyên và có khả năng khai thác, đối soát, chia sẻ an toàn, hiệu quả.

Đến năm 2030, mục tiêu đặt ra là hoàn thành 100% phát triển hệ sinh thái số trên VNeID theo hoạch định giai đoạn đến năm 2030. Trong đó bao gồm các tiện ích số phục vụ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hoạt động sản xuất, kinh doanh và các dịch vụ, tiện ích số của các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp tích hợp lên VNeID.

Theo Đề án, đến năm 2030, 100% công dân có tài khoản VNeID mức độ 2 và được tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử trên VNeID khi có nhu cầu. Đồng thời, 100% công dân có đủ điều kiện được cấp chứng thư chữ ký số để sử dụng trong các dịch vụ công trực tuyến; hoàn thiện các dịch vụ tin cậy trên VNeID để phục vụ các giao dịch dân sự của người dân, doanh nghiệp.

Đề án cũng đặt mục tiêu 70% tiện ích, dịch vụ được tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm cá nhân hóa và nâng cao trải nghiệm người dùng. Đến năm 2030, phấn đấu 70% người dùng được trải nghiệm dịch vụ thanh toán không sử dụng tiền mặt, thanh toán hóa đơn thiết yếu trên VNeID; 70% người dùng thường xuyên truy cập, sử dụng dịch vụ, tiện ích trong hệ sinh thái VNeID.

Sắp cấp lý lịch tư pháp qua VNeID: Trễ hẹn trả kết quả, người dân sẽ nhận được gì?

(NLĐO) - Dự kiến từ 1-7-2026, lý lịch tư pháp sẽ được tích hợp trên VNeID, đồng thời cơ quan chức năng phải lập phiếu xin lỗi người dân nếu trả kết quả quá hạn

