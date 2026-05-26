Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì tham mưu Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn số 573 ngày 25-5 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Thủ tướng giao Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy - Ảnh 1.

Từ một đối tượng nghiện, mua bán nhỏ lẻ, Công an TPHCM đã lập chuyên án, truy bắt 140 đối tượng trong đường dây ma tuý.

Theo công văn, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26-6, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 1-6 đến ngày 30-6-2026 với chủ đề "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy".

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 trên phạm vi toàn quốc; mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Đồng thời, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức các hoạt động cấp Trung ương hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 gồm lễ mít tinh, giải chạy phong trào toàn quốc, chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt kết hợp triển lãm, truyền thông số và hoạt động hưởng ứng "Ngày tưởng niệm nạn nhân của ma túy".

Trong đó, dự kiến ngày 27-6 sẽ tổ chức nghi lễ Chào cờ trực tuyến toàn quốc kết nối từ Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các điểm cầu trên toàn quốc, bảo đảm trang nghiêm, an toàn và đúng nghi thức quốc gia.

Bộ Quốc phòng được giao chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển phối hợp đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, cửa khẩu và trên biển; đồng thời chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức nghi lễ Chào cờ trực tuyến toàn quốc.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học; xây dựng, nhân rộng mô hình "Trường học không ma túy"; tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, nền tảng số và tin nhắn trên các mạng viễn thông.

Các bộ ngành này đồng thời hỗ trợ hạ tầng phục vụ kết nối trực tuyến các hoạt động cấp Trung ương đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã trên toàn quốc.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao được giao tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc tôn giáo, cộng đồng dân cư trong phòng, chống ma túy; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; nghiên cứu đưa kết quả thực hiện công tác phòng, chống ma túy vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao phối hợp đẩy nhanh tiến độ truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án ma túy lớn; tổ chức xét xử các vụ án điểm phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục và phòng ngừa chung.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phòng, chống ma túy; xây dựng, nhân rộng các mô hình khu dân cư, gia đình, cơ quan, trường học không ma túy.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các cơ quan báo chí, truyền thông được đề nghị tăng cường tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy; tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục và chương trình truyền thông về phòng, chống ma túy trên các loại hình báo chí và nền tảng số.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với tình hình thực tế địa phương; tổ chức đồng bộ các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; tập trung xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy; bố trí nguồn lực, kinh phí và huy động các nguồn lực hợp pháp để triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch.

Tin liên quan

Quy định mới về thủ tục xác định tình trạng nghiện ma tuý

Quy định mới về thủ tục xác định tình trạng nghiện ma tuý

(NLĐO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 166 quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma tuý, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Vận chuyển ma tuý có tổ chức, tấn công lực lượng chức năng, sao không tử hình?

(NLĐO)- Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng có nhiều trường hợp vận chuyển ma tuý có tổ chức, hành vi nguy hiểm, tấn công cả lực lượng chức năng.

Trao thưởng ban chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo, mua bán người, ma tuý tại Tam Giác Vàng

(NLĐO) - Với chiến công xuất sắc trong đấu tranh triệt phá đường dây mua bán người, ma tuý, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, ban chuyên án đã được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trao thưởng.

Bộ Công an đợt cao điểm tội phạm ma tuý trấn áp tội phạm truy quét tội phạm ma tuý
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo