"Cú nổ" của MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam"

“Kiếp sau vẫn là người Việt Nam” bùng nổ: AI chinh phục top 1 bảng xếp hạng, gây sốt cộng đồng!

Cụ thể, tối 7-8, MV "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" được thực hiện hoàn toàn bằng ứng dụng AI- sản phẩm thuộc dự án cộng đồng mang tầm quốc gia VietNamLove, chính thức ra mắt công chúng.

Ngay khi vừa ra mắt, MV đã leo lên top 1 bảng xếp hạng Zing Chart và iTunes. Đây là thành tích cực kỳ ấn tượng với một sản phẩm mang đậm tinh thần dân tộc, giữa một loạt ca khúc nhạc trẻ.

Cư dân mạng chỉ ra lỗi AI chấn động gây tranh cãi dữ dội

Tuy nhiên, "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" cũng "sáng nhất" mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều. Theo đó, cư dân mạng cho rằng một MV mang tinh thần tự hào dân tộc, đầy hào khí và có nhiều yếu tố lịch sử, được dàn dựng bằng AI nên bị thiếu chính xác.

Cư dân mạng chỉ ra những lỗi AI gây tranh cãi

Trong đó, cư dân mạng chỉ ra, những hình ảnh do AI tạo dựng trong "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" khác với tư liệu lịch sử: từ Hầm Đờ Cát trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Cờ Tổ quốc sai quy chuẩn, các vị trí đánh dấu Hoàng Sa, Trường Sa và Phú Quốc bị AI hiển thị chữ sai, đến họa tiết trống đồng vốn là niềm tự hào của người Việt cũng bị AI làm thiếu tinh tế hay hình ảnh anh hùng Trần Quốc Toản bóp nát quả cam ở đồng bằng (theo sử sách ghi lại) thì trong MV lại đổi bối cảnh thành đồi núi trùng điệp …

Ê kíp sản xuất “Kiếp sau vẫn là người Việt Nam” hồi đáp, khám phá hành trình tự hào văn hóa Việt qua MV triệu view!

Trước những ý kiến trái chiều của cư dân mạng, ê-kíp sản xuất MV "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" khẳng định: "Đây là MV được thực hiện theo phong cách nghệ thuật gợi tả, ẩn dụ. Câu chuyện kể về hành trình của bảo tàng cảm xúc trong một ngày hội non sông, nơi mỗi người tìm về niềm tự hào văn hóa - lịch sử Việt Nam. MV đã lấy cảm hứng từ dòng chảy lịch sử và tinh thần đoàn kết xuyên suốt của dân tộc Việt Nam - từ quá khứ đến hiện tại, từ gian nan đến vươn mình mạnh mẽ" - đạo diễn Trần Thành Trung bày tỏ.

Hình ảnh trong "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam"

Là đạo diễn AI của MV, đạo diễn Phạm Vĩnh Khương nói: "Xuyên suốt MV là một cảm xúc thiêng liêng về quê hương, đất nước - nơi con người luôn gắn bó, đùm bọc lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Những khung hình thực tế được lồng ghép với công nghệ AI hiện đại, mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động, thấm đẫm cảm xúc và đầy tính nghệ thuật".

Phần đầu MV mở ra khung cảnh ruộng lúa vàng ươm vào mùa gặt, nơi đồng bào cùng nhau lao động và sẻ chia tình nghĩa. Tiếp nối là hình ảnh cha ông chiến đấu kiên cường vì độc lập dân tộc, lá cờ đỏ sao vàng tung bay như ngọn hải đăng dẫn lối thế hệ trẻ tiếp bước với niềm kiêu hãnh.

Phần sau của MV khắc họa sự đùm bọc, tương thân tương ái giữa con người trong thời hiện đại - từ những ngày chống chọi với thiên tai đến khi cả dân tộc đồng lòng vượt qua đại dịch. Kết thúc MV là hình ảnh thế hệ trẻ ngẩng cao đầu, tiếp bước cha ông, sống giữa một đất nước hiện đại nhưng vẫn đậm tình người, nhân văn và gắn bó.

Những chùm pháo hoa cuối MV chính là biểu tượng cho một kỷ nguyên mới - nơi Việt Nam vươn mình mạnh mẽ với niềm tin, đoàn kết và khát vọng không ngừng vươn cao.

"Đó là tất cả những gì chúng tôi gởi đến công chúng chứ không phải đang tái hiện lịch sử như cách nghĩ của nhiều người" - đạo diễn Phạm Vĩnh Khương thông tin.

Hình ảnh trong "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam"

Dù vậy, ê- kíp sản xuất nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn lắng nghe những đóng góp từ khán giả nên chắc chắn, sai ở đâu, chúng tôi sẽ phải sửa lại hoàn chỉnh nhất. Khi đã quyết định chọn làm MV bằng AI, chúng tôi hiểu rõ, những bước đi tiên phong sẽ luôn có tranh cãi. Vừa đi vừa học, đó là cách mà chúng tôi hoàn chỉnh chính mình".

Đạo diễn Phạm Vĩnh Khương nói: "Khi thực hiện sản phẩm, chúng tôi nhận được sự cố vấn từ những người có chuyên môn. Dù vậy, chúng tôi luôn cầu thị và lắng nghe mọi đóng góp. Ứng dụng AI trong sản phẩm nghệ thuật, chúng tôi muốn mang đến những điều tốt nhất. Và hơn hết, chúng tôi muốn khẳng định rằng thế giới có gì, Việt Nam cũng sẽ có cái đó. Vì chúng ta luôn luôn học hỏi, cầu tiến trên tinh thần cầu thị".