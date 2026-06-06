Cụ ông ở Cần Thơ thoát chết nhờ được đưa đến bệnh viện trong “giờ vàng”

Chiều 6-6, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long ở TP Cần Thơ cho biết vừa điều trị thành công cho một trường hợp bị nhồi máu não cấp độ nặng.

Bác sĩ kiểm tra hình ảnh chụp não của người bệnh

Bệnh nhân là cụ ông V.K. (75 tuổi; ngụ xã Đại Hải, TP Cần Thơ) được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, người bệnh đột ngột yếu nửa người bên trái, tình trạng yếu tăng dần kèm biểu hiện lơ mơ sau khoảng 3 giờ khởi phát triệu chứng.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận người bệnh bị giảm tri giác, liệt nửa người bên trái kèm rối loạn nhịp tim.

Điểm đánh giá trên thang điểm đột quỵ NIHSS ở mức 18 điểm. Với số điểm này, người bệnh được xác định bị nhồi máu não ở mức độ nặng, có nguy cơ tử vong và tàn phế cao.

Khai thác bệnh sử cho thấy người bệnh có tăng huyết áp và rung nhĩ nhưng điều trị không liên tục.

Đây là những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây đột quỵ nhồi máu não. Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não ghi nhận hình ảnh nhồi máu diện rộng, hẹp nặng động mạch não giữa M1 bên trái. Tuy nhiên, người bệnh vẫn còn tuần hoàn bàng hệ - hiện tượng các mạch máu nhỏ xung quanh giãn to để thay thế chức năng dẫn máu khi mạch máu chính bị tắt nghẽn.

Ngay lúc đó, quy trình cấp cứu đột quỵ chuyên sâu (Code Stroke) được khẩn trương kích hoạt nhằm rút ngắn tối đa thời gian chẩn đoán và điều trị.

Ê-kíp bác sĩ Khoa Nội tim mạch – Can thiệp nội mạch của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đã hội chẩn nhanh và chỉ định điều trị tiêu sợi huyết bằng thuốc Alteplase.

May mắn là người bệnh được đưa đến bệnh viện trong “giờ vàng” và được xử trí nhanh chóng, chính xác

Đây là loại thuốc chuyên dụng đường tĩnh mạch, có tác dụng làm tan cục máu đông, tái thông dòng máu lên não, từ đó hạn chế vùng tổn thương và cải thiện khả năng phục hồi.

Tuy nhiên, việc dùng thuốc cần phải được kiểm soát nghiêm ngặt về liều lượng và quy trình kỹ thuật để tránh biến chứng nguy hiểm cho người bệnh.

Chỉ sau khoảng 10 phút sử dụng thuốc tiêu sợi huyết, người bệnh tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, vận động tứ chi phục hồi 5/5, chỉ còn nói khó nhẹ.

Cụ ông đã bình phục sau khi mạch máu được tái thông

Chia sẻ với vai trò bác sĩ điều trị, ThS.BS. Nguyễn Thùy Tuyết Minh, Khoa Nội tim mạch – Can thiệp nội mạch, cho biết đây là một trường hợp đột quỵ nhồi máu não cấp rất nặng do tắc động mạch não giữa, trên nền bệnh lý tăng huyết áp và rung nhĩ không kiểm soát tốt.

May mắn là người bệnh được đưa đến bệnh viện trong "giờ vàng" và được xử trí nhanh chóng, chính xác. Nhờ đó, mạch máu não được tái thông, hạn chế tổn thương và mang lại khả năng hồi phục gần như hoàn toàn.