Bệnh nhân vừa được can thiệp cầm máu lại đột quỵ cấp

Ngày 29-5, TS-BS Tạ Vương Khoa, Phó Giám đốc chuyên môn kiêm Trưởng khoa Nội Tổng hợp, Trưởng Đơn vị Đột quỵ - Can thiệp mạch thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức II, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị bệnh nhân “bệnh chồng bệnh” trong tình trạng cấp cứu khẩn.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho người bệnh

Bệnh nhân là ông N.T (72 tuổi, ngụ TPHCM), có tiền sử rung nhĩ, bệnh mạch vành và từng đặt stent tim nên phải sử dụng thuốc kháng đông kéo dài.

Theo ông N.V.H, con trai bệnh nhân, trước khi nhập viện, ông T. bị cảm cúm kéo dài với các triệu chứng ho, sổ mũi, mệt mỏi. Sau đó, ông T. bất ngờ chảy máu cam. Ban đầu lượng máu ít nên gia đình nghĩ có thể tự cầm. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, máu chảy ngày càng nhiều, không thể kiểm soát nên gia đình đưa ông đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức II.

Sau nhập viện, bệnh nhân được áp dụng nhiều biện pháp cầm máu như nhét mũi, đặt bóng chèn nhưng tình trạng xuất huyết vẫn tái diễn. Trước diễn tiến phức tạp, các bác sĩ đã hội chẩn liên chuyên khoa và quyết định can thiệp nội mạch để xử lý vị trí chảy máu.

Ê-kíp quyết định thực hiện ngay thủ thuật nút mạch cầm máu thay vì tiếp tục chờ đợi nhằm rút ngắn thời gian ngưng thuốc kháng đông. Đây là kỹ thuật chuyên sâu, sử dụng vi ống thông đi từ động mạch đùi lên vùng đầu, mặt, cổ để bơm vật liệu gây tắc các nhánh động mạch đang chảy máu.

Ca can thiệp được triển khai khẩn cấp, dù gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân lớn tuổi, hệ thống mạch máu ngoằn ngoèo và giải phẫu không thuận lợi, thủ thuật vẫn thành công, tình trạng xuất huyết được kiểm soát.

Tuy nhiên, khoảng 36 giờ sau can thiệp, khi chưa kịp sử dụng lại thuốc kháng đông theo kế hoạch, bệnh nhân bất ngờ lơ mơ, kích thích, liệt nửa người bên phải. Ngay lập tức, quy trình báo động đột quỵ nội viện được kích hoạt.

Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não xác định bệnh nhân bị nhồi máu não cấp nhiều ổ ở cả hai bán cầu, nguyên nhân do huyết khối từ tim. Trong khi đó, việc sử dụng thuốc tiêu sợi huyết để điều trị đột quỵ lại tiềm ẩn nguy cơ tái xuất huyết tại vị trí vừa can thiệp cầm máu.

"Đây là quyết định rất khó khăn. Nếu dùng thuốc tiêu sợi huyết, nguy cơ chảy máu tái phát có thể xảy ra. Nhưng nếu chậm trễ điều trị đột quỵ, bệnh nhân có nguy cơ để lại di chứng nặng nề" - BS Khoa nói.

Sau khi cân nhắc kỹ giữa lợi ích và nguy cơ, ê-kíp quyết định điều trị tiêu sợi huyết và theo dõi sát tình trạng xuất huyết. May mắn, bệnh nhân đáp ứng tốt, không tái chảy máu và các triệu chứng thần kinh cải thiện rõ sau 24 giờ. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, nhận thức tốt, vận động tay chân đang dần hồi phục.