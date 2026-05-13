Sức khỏe

Một thứ tưởng lành mạnh có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ

Anh Thư

(NLĐO) - Một số ăn vặt "không đường" có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, theo cảnh báo từ một nghiên cứu mới.

Viết trên The Conversation, giáo sư Havovi Chichger từ Đại học Anglia Ruskin (Anh) cảnh báo rằng erythritol, một chất tạo ngọt - hay còn gọi là "đường ăn kiêng" - được quảng cáo như phương án thay thế an toàn cho đường, lại có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Các mạch máu khỏe mạnh hoạt động như những người điều khiển giao thông, giãn ra khi các cơ quan cần nhiều máu hơn - ví dụ như trong khi tập thể dục - và co lại khi cần ít máu hơn.

Chúng đạt được sự cân bằng tinh tế này thông qua hai phân tử quan trọng là oxit nitric giúp giãn mạch máu và endothelin-1 giúp co mạch máu.

"Nhưng một nghiên cứu gần đây cho thấy erythritol làm gián đoạn hệ thống quan trọng này, làm giảm sản xuất oxit nitric đồng thời làm tăng endothelin-1. Kết quả là các mạch máu sẽ bị co thắt nguy hiểm, có khả năng làm thiếu oxy và chất dinh dưỡng cho não" - giáo sư Chichger giải thích.

Đáng lo hơn, sự mất cân bằng này đã được y học biết đến như một dấu hiệu cảnh báo đã biết về đột quỵ thiếu máu cục bộ, loại đột quỵ phổ biến nhất, do huyết khối (cục máu đông) làm tắc nghẽn các mạch máu trong não gây ra.

Điều đáng báo động hơn nữa là erythritol dường như phá hoại hệ thống phòng vệ tự nhiên của cơ thể chống lại huyết khối, bằng cách ngăn chặn một chất hoạt hóa giúp hòa tan các cục máu đông này trước khi nó có thể gây ra đột quỵ.

Những phát hiện này đặc biệt quan trọng vì erythritol chiếm một vị trí độc đáo trong thế giới chất tạo ngọt. Về mặt kỹ thuật, nó là một hợp chất mà cơ thể có thể sản sinh ra một cách tự nhiên đối với số lượng nhỏ.

Vì vậy, nó đã thoát khỏi "danh sách đen" của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về những chất tạo ngọt bị cảnh báo là không nên dùng để kiểm soát cân nặng.

Erythritol cũng ngày càng được các nhà sản xuất thực phẩm ưa chuộng vì nó có tính chất giống đường hơn so với các chất thay thế khác, có độ ngọt chỉ 80% so với đường, phục vụ nhu cầu tiêu thụ các món "ít ngọt" của nhiều người ăn kiêng.

"Trong khi các nhà khoa học tiếp tục điều tra những mối liên hệ đáng lo ngại này, người tiêu dùng có thể nên xem xét lại mối quan hệ của họ với chất tạo ngọt tưởng chừng như vô hại này, và có lẽ nên đặt câu hỏi liệu bất kỳ chất phụ gia thay thế đường nào thực sự là không có rủi ro hay không" - giáo sư Chichger khuyên.

Hướng dẫn từ Harvard: Cách ngừa đột quỵ bằng cà phê và trà

(NLĐO) - Hai nghiên cứu từ Mỹ và Trung Quốc cho thấy thói quen uống cà phê và trà với lượng vừa phải sẽ giúp giảm mạnh nguy cơ đột quỵ.

Hơn 70% ca tử vong do bệnh không lây nhiễm, nhiều ca đột quỵ lỡ “giờ vàng”

(NLĐO) - Đột quỵ là một trong những bệnh không lây nhiễm nguy hiểm hàng đầu tại Việt Nam, song phần lớn người bệnh chưa được cấp cứu kịp thời.

WHO: "Đường ăn kiêng" không giúp giảm béo, lại tăng rủi ro bệnh tim, tiểu đường

(NLĐO) - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy các chất tạo ngọt thay thế đường (NSS) không có tác dụng kiểm soát cân nặng hay giảm mỡ, ngược lại nếu dùng lâu dài có thể tăng nguy cơ một số bệnh như tiểu đường type 2, tim mạch và tử vong sớm.

