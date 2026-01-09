Cụ ông ở Tây Ninh tử vong sau va chạm với ô tô do người nước ngoài điều khiển

Công an xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến cụ ông 76 tử vong ở Tây Ninh

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 53 phút ngày 9-1 trên tuyến Đường tỉnh 824, đoạn qua ấp Bình Hữu 2, xã Mỹ Hạnh.

Vào thời điểm trên, ông N.V.P. (76 tuổi; ngụ xã Mỹ Hạnh) đẩy xe rùa di chuyển từ hướng cống Cầu Bông qua phía vòng xoay Tua Một. Khi đang băng qua đường, ông P. bất ngờ va chạm mạnh với ô tô 7 chỗ do ông Choi Juyoung (46 tuổi; quốc tịch Hàn Quốc; hiện tạm trú tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc ô tô bị hư hỏng phần đầu, còn ông P. bị thương rất nặng.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng sơ cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên cụ ông đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Hạnh đã có mặt để bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin từ các nhân chứng và người liên quan.