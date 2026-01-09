Cụ ông ở Tây Ninh tử vong sau va chạm với ô tô do người nước ngoài điều khiển

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cụ ông ở Tây Ninh tử vong sau va chạm với ô tô do người nước ngoài điều khiển

Hải Đường

(NLĐO) – Đang đẩy xe rùa băng qua đường, cụ ông ở Tây Ninh va chạm với ô tô 7 chỗ do người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc cầm lái dẫn đến tử vong

Công an xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong.

Cụ ông ở Tây Ninh tử vong sau va chạm với ô tô do người nước ngoài điều khiển - Ảnh 1.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến cụ ông 76 tử vong ở Tây Ninh

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 53 phút ngày 9-1 trên tuyến Đường tỉnh 824, đoạn qua ấp Bình Hữu 2, xã Mỹ Hạnh.

Vào thời điểm trên, ông N.V.P. (76 tuổi; ngụ xã Mỹ Hạnh) đẩy xe rùa di chuyển từ hướng cống Cầu Bông qua phía vòng xoay Tua Một. Khi đang băng qua đường, ông P. bất ngờ va chạm mạnh với ô tô 7 chỗ do ông Choi Juyoung (46 tuổi; quốc tịch Hàn Quốc; hiện tạm trú tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc ô tô bị hư hỏng phần đầu, còn ông P. bị thương rất nặng.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng sơ cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên cụ ông đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Hạnh đã có mặt để bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin từ các nhân chứng và người liên quan.

Tin liên quan

Từ lời khai của Nguyễn Minh Điền, công an bắt giữ thêm Lê Ngọc Hạnh

Từ lời khai của Nguyễn Minh Điền, công an bắt giữ thêm Lê Ngọc Hạnh

(NLĐO) - Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, truy xét mở rộng vụ án mua bán trái phép chất ma túy, xử lý các đối tượng liên quan

Người dân TPHCM co ro trong cái lạnh 17 độ C hiếm thấy

(NLĐO) - Sáng sớm 9-1, nhiều khu vực ở TPHCM ghi nhận nền nhiệt giảm sâu còn 17 độ C, khiến người dân cảm nhận rõ cái lạnh hiếm gặp.

Tai nạn giao thông vẫn còn nhức nhối

Việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; trang bị kiến thức pháp luật cho người tham gia giao thông phải được thực hiện nghiêm túc

tỉnh Tây Ninh tai nạn giao thông hiện trường vụ tai nạn người tử vong người nước ngoài
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo