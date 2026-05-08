Cử tri Cần Giờ "nóng" chuyện nước sạch, đất đai

Sáng 8-5, Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 7, Đoàn ĐBQH TPHCM khóa XVI đã tiếp xúc cử tri các xã Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An sau kỳ họp thứ nhất. Nhiều vấn đề dân sinh được phản ánh, nổi bật là tình trạng thiếu nước sinh hoạt và vướng mắc đất đai kéo dài.

Tổ ĐBQH đơn vị 7 gồm các Đại biểu: - Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; - Ông Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM; - Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

Áp lực nước tăng đột biến

Cử tri Đỗ Thị Thúy Thuận (xã Cần Giờ) cho biết việc triển khai Dự án khu đô thị du lịch lấn biển đã kéo theo lượng lớn công nhân đến khu vực, khiến hạ tầng quá tải, đặc biệt là nước sạch. "Áp lực nước rất yếu, có thời điểm người dân không có nước để sử dụng" – cử tri nêu thực tế và đề nghị sớm có giải pháp bảo đảm nguồn nước ổn định.

Cùng mối lo, cử tri Lê Văn Hoa (xã Thạnh An) kiến nghị TP HCM đầu tư hệ thống cấp nước cho xã đảo, nhất là phương án đưa đường ống nước từ đất liền ra để người dân có nguồn nước sinh hoạt lâu dài.

Đại diện Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ cho biết nhu cầu sử dụng nước tại khu vực tăng khoảng 250% so với cùng kỳ, trong khi đây là khu vực cuối nguồn nên thường xuyên thiếu nước, nhất là vào mùa khô. Đơn vị đang phối hợp chủ đầu tư dự án để điều tiết lưu lượng, ưu tiên người dân, đồng thời đề xuất mở rộng bể chứa để cải thiện tình hình.

Vướng đất đai: "Không thể chuyển nhượng, cũng không vay được vốn"

Bên cạnh nước sạch, nhiều ý kiến cử tri về đất đai nhận được sự quan tâm lớn. Cử tri Nguyễn Thị Tâm (xã Cần Giờ) đề nghị sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ thuộc Đề án 1280, giúp người dân yên tâm sinh sống, sản xuất.

Đáng chú ý, cử tri Lê Kim Liên (xã An Thới Đông) phản ánh vướng mắc với phần đất vượt hạn điền: "Hiện không thể gia hạn, chuyển nhượng, tặng cho hay vay vốn ngân hàng, khiến cuộc sống và sản xuất gặp rất nhiều khó khăn". Cử tri đề nghị sớm có hướng dẫn thực hiện theo Luật Đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024.

Trong khi đó, cử tri Lê Hồng Phúc (xã Thạnh An) kiến nghị xem xét đưa một số khu vực ra khỏi ranh quy hoạch rừng phòng hộ để người dân ổn định đời sống, phát triển sản xuất.

Tăng giám sát, theo sát tác động từ các dự án lớn

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Lê Quang Mạnh cho biết TPHCM đang có nhiều cơ hội phát triển mới sau khi mở rộng không gian và được tạo cơ chế từ Nghị quyết 260.

Theo đại biểu, hàng loạt dự án quy mô lớn tại Cần Giờ nếu triển khai đồng bộ sẽ tạo chuyển biến mạnh về kinh tế - xã hội, song cũng kéo theo áp lực lên hạ tầng và đời sống người dân. Vì vậy, Đoàn ĐBQH TP HCM sẽ tăng cường giám sát, kịp thời kiến nghị xử lý các vấn đề phát sinh.

Đối với kiến nghị liên quan rừng phòng hộ, đại biểu đề nghị TP HCM phối hợp các bộ, ngành rà soát tổng thể trong quá trình lập quy hoạch, xác định rõ ranh giới để bảo đảm quyền lợi người dân; đồng thời tiếp tục đề xuất cơ chế, nguồn lực hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Liên quan việc sử dụng trụ sở công, đại biểu cho biết Quốc hội đã đưa nội dung này vào chương trình giám sát năm 2027 nhằm khai thác hiệu quả tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí.