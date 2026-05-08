HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cử tri Cần Giờ "nóng" chuyện nước sạch, đất đai

G.Nam

(NLĐO) - Cử tri Cần Giờ lo thiếu nước sinh hoạt, vướng đất đai kéo dài; đề nghị sớm đầu tư hạ tầng, tháo gỡ chính sách để ổn định đời sống.

Sáng 8-5, Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 7, Đoàn ĐBQH TPHCM khóa XVI đã tiếp xúc cử tri các xã Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An sau kỳ họp thứ nhất. Nhiều vấn đề dân sinh được phản ánh, nổi bật là tình trạng thiếu nước sinh hoạt và vướng mắc đất đai kéo dài.

Cử tri Cần Giờ "nóng" chuyện nước sạch, đất đai - Ảnh 1.

Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị 7

Tổ ĐBQH đơn vị 7 gồm các Đại biểu:

- Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

- Ông Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM;

- Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

Áp lực nước tăng đột biến

Cử tri Đỗ Thị Thúy Thuận (xã Cần Giờ) cho biết việc triển khai Dự án khu đô thị du lịch lấn biển đã kéo theo lượng lớn công nhân đến khu vực, khiến hạ tầng quá tải, đặc biệt là nước sạch. "Áp lực nước rất yếu, có thời điểm người dân không có nước để sử dụng" – cử tri nêu thực tế và đề nghị sớm có giải pháp bảo đảm nguồn nước ổn định.

Cử tri Cần Giờ "nóng" chuyện nước sạch, đất đai - Ảnh 2.

Cử tri xã Cần Giờ trăn trở về nước sinh hoạt

Cùng mối lo, cử tri Lê Văn Hoa (xã Thạnh An) kiến nghị TP HCM đầu tư hệ thống cấp nước cho xã đảo, nhất là phương án đưa đường ống nước từ đất liền ra để người dân có nguồn nước sinh hoạt lâu dài.

Đại diện Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ cho biết nhu cầu sử dụng nước tại khu vực tăng khoảng 250% so với cùng kỳ, trong khi đây là khu vực cuối nguồn nên thường xuyên thiếu nước, nhất là vào mùa khô. Đơn vị đang phối hợp chủ đầu tư dự án để điều tiết lưu lượng, ưu tiên người dân, đồng thời đề xuất mở rộng bể chứa để cải thiện tình hình.

Vướng đất đai: "Không thể chuyển nhượng, cũng không vay được vốn"

Bên cạnh nước sạch, nhiều ý kiến cử tri về đất đai nhận được sự quan tâm lớn. Cử tri Nguyễn Thị Tâm (xã Cần Giờ) đề nghị sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ thuộc Đề án 1280, giúp người dân yên tâm sinh sống, sản xuất.

Cử tri Cần Giờ "nóng" chuyện nước sạch, đất đai - Ảnh 3.

Đông đảo cử tri xã Cần Giờ đến dự trực tiếp

Đáng chú ý, cử tri Lê Kim Liên (xã An Thới Đông) phản ánh vướng mắc với phần đất vượt hạn điền: "Hiện không thể gia hạn, chuyển nhượng, tặng cho hay vay vốn ngân hàng, khiến cuộc sống và sản xuất gặp rất nhiều khó khăn". Cử tri đề nghị sớm có hướng dẫn thực hiện theo Luật Đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024.

Trong khi đó, cử tri Lê Hồng Phúc (xã Thạnh An) kiến nghị xem xét đưa một số khu vực ra khỏi ranh quy hoạch rừng phòng hộ để người dân ổn định đời sống, phát triển sản xuất.

Tăng giám sát, theo sát tác động từ các dự án lớn

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Lê Quang Mạnh cho biết TPHCM đang có nhiều cơ hội phát triển mới sau khi mở rộng không gian và được tạo cơ chế từ Nghị quyết 260.

Cử tri Cần Giờ "nóng" chuyện nước sạch, đất đai - Ảnh 4.

Ông Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu

Theo đại biểu, hàng loạt dự án quy mô lớn tại Cần Giờ nếu triển khai đồng bộ sẽ tạo chuyển biến mạnh về kinh tế - xã hội, song cũng kéo theo áp lực lên hạ tầng và đời sống người dân. Vì vậy, Đoàn ĐBQH TP HCM sẽ tăng cường giám sát, kịp thời kiến nghị xử lý các vấn đề phát sinh.

Đối với kiến nghị liên quan rừng phòng hộ, đại biểu đề nghị TP HCM phối hợp các bộ, ngành rà soát tổng thể trong quá trình lập quy hoạch, xác định rõ ranh giới để bảo đảm quyền lợi người dân; đồng thời tiếp tục đề xuất cơ chế, nguồn lực hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Liên quan việc sử dụng trụ sở công, đại biểu cho biết Quốc hội đã đưa nội dung này vào chương trình giám sát năm 2027 nhằm khai thác hiệu quả tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí.

Tin liên quan

Cử tri Cần Giờ, Bình Khánh gửi gắm nhiều kỳ vọng

Cử tri Cần Giờ, Bình Khánh gửi gắm nhiều kỳ vọng

(NLĐO) - Cử tri Cần Giờ, Bình Khánh mong đại biểu nếu trúng cử tăng cường đấu tranh tội phạm, giám sát dự án lấn biển...

Cần Giờ - cực tăng trưởng mới của TP HCM

Cần Giờ - với siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise - đang là mảnh ghép hoàn hảo còn thiếu để du lịch TP HCM định vị lại cực biển - sinh thái - giải trí

Đề xuất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành khi làm đường sắt Bến Thành - Cần Giờ

(NLĐO) - Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, thực hiện đồng bộ dự án đường sắt với các công trình dọc tuyến đường nhằm bảo đảm tính khả thi, hiệu quả đầu tư.

khu đô thị tiếp xúc cử tri Cần Giờ nước sinh hoạt Trung ương đảng đại biểu quốc hội văn phòng quốc hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo