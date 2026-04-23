Đề xuất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành khi làm đường sắt Bến Thành - Cần Giờ

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM vừa có tờ trình gửi UBND TP về việc chấp thuận phê duyệt phương án hướng tuyến công trình, vị trí công trình theo tuyến của dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Ngày 5-12-2025, UBND TPHCM ban hành Quyết định 3055/2025 chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề xuất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành đồng thời với thời gian triển khai dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ nhằm đảm bảo đồng bộ trong quá trình đầu tư (ẢNH: NGỌC QUÝ).

Theo đó, dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ được xây đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa với chiều dài tuyến chính khoảng 54 km, tốc độ thiết kế 350 km/h.

Giai đoạn 1 gồm 2 ga là Bến Thành, Cần Giờ; giai đoạn 2 thêm 4 ga (khi có nhu cầu) gồm: ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh; 1 Depot dự kiến đặt tại xã Cần Giờ; 1 trung tâm OCC đặt tại xã Cần Giờ.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, hướng tuyến của phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến của dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ cơ bản phù hợp với chủ trương được duyệt.

Liên quan đến một số vướng mắc, giải pháp thực hiện, Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiến nghị UBND TPHCM giao Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed tiếp tục hoàn thiện hồ sơ phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến đường sắt, gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc đóng dấu thẩm định.

Trong quá trình tổ chức triển khai dự án nếu có sự thay đổi một số vị trí hướng tuyến và nhà ga, công ty cần tổng hợp, báo cáo để Sở Quy hoạch - Kiến trúc tham mưu UBND TPHCM xem xét phê duyệt điều chỉnh phương án tuyến và vị trí công trình theo tuyến theo quy định.

Công ty tổ chức lựa chọn phương án kiến trúc đối với các công trình nhà ga, cầu đường sắt, các hạng mục công trình liên quan thuộc dự án.

Ngoài ra, phương án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành (67,7 m) chưa được UBND TPHCM chấp thuận.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiến nghị giao Sở Xây dựng tham mưu UBND TPHCM sớm trình HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư đường Nguyễn Tất Thành (mở rộng ) theo quy mô quy hoạch chung thành phố đồng thời với thời gian triển khai dự án nhằm đảm bảo đồng bộ trong quá trình đầu tư.

Đồng thời, Sở Xây dựng tham mưu UBND TPHCM xem xét giải pháp xây dựng đồng bộ giữa dự án và các công trình khác dọc tuyến đảm bảo khả thi, hiêu quả, phù hợp với tiến độ dự án đường sắt.

Trong khi chờ UBND TPHCM phê duyệt phương án tuyến và vị trí công trình theo quyến, Sở Quy hoạch – Kiến trúc tiếp tục có văn bản gởi lấy ý kiến bổ sung các đơn vị trong phạm vi có thay đổi phương án tuyến và vị trí công trình theo tuyến, tổng hợp báo cáo UBND TPHCM trong trường hợp có ý kiến chưa đồng thuận.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiến nghị giao Sở Xây dựng sớm tham mưu trình danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án do hồ sơ phương án tuyến được thẩm định trên cơ sở khung tiêu chuẩn được đề xuất trong dự án.