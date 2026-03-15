Cử tri Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang và Tây Ninh phấn khởi đi bỏ phiếu

Tại TP Cần Thơ, sáng 15-3, tổng số 2.490/2.490 tổ bầu cử trên địa bàn TP Cần Thơ (không bao gồm 107/107 tổ bầu cử, khu vực bỏ phiếu riêng đã tổ chức bầu cử sớm vào ngày 14-3) đồng loạt tổ chức lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, đạt tỷ lệ 100%. Toàn thành phố có hơn 3,1 triệu cử tri.

CLIP: Cử tri TP Cần Thơ nô nức đi bầu cử

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ, dự và kiểm tra tại Tổ bầu cử số 22, khu vực 6, phường Ninh Kiều

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ, bỏ phiếu bầu

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, bỏ phiếu bầu

Tổ bỏ phiếu số 16, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ phục vụ nước uống cho cử tri

Sinh viên Đại học Cần Thơ đi bỏ phiếu bầu cử

Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 18 người (trong đó số lượng đại biểu do Trung ương giới thiệu là 8 người, đại biểu do địa phương giới thiệu là 10 người). Riêng số lượng đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu là 85 người, HĐND cấp xã được bầu là 2.212 người.

Các xã, phường đã phối hợp với ngành công an tiến hành cập nhật, rà soát và chỉnh lý thông tin trên phần mềm lập danh sách cử tri, bảo đảm mọi cử tri đủ điều kiện cư trú, học tập, chữa trị hoặc chấp hành biện pháp bắt buộc tại địa bàn đều được lập danh sách chính xác, không trùng lặp hoặc bỏ sót.

Đồng thời, thực hiện niêm yết công khai danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và các địa điểm công cộng trong khu vực bỏ phiếu. Đến 9 giờ cùng ngày, toàn thành phố có 1.110.020/2.877.389 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 38,58%.

Tổ bầu cử kiểm tra thùng phiếu





Nhiều người lớn tuổi ở Cần Thơ được tổ bầu cử hỗ trợ bỏ phiếu bầu

Tại tỉnh Vĩnh Long: Tại khu vực bỏ phiếu số 10 ở khóm Phù Ly 2 (phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long), không khí đi bầu cử diễn ra sôi nổi. Bà Ngô Thị Hồng Gấm - Bí thư, Chủ tịch HĐND phường Đông Thành - cho biết toàn phường 30 tổ bầu cử với 31.563 cử tri, trong đó người dân tộc Khmer chiếm khoảng 12%.

Nhiều sư sãi tại khóm Phù Ly 2 đi bỏ phiếu bầu từ rất sớm

Đến nay công tác bầu cử diễn ra đúng quy định pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đi thực hiện quyền bầu cử.

Người dân được hướng dẫn cụ thể để bỏ phiếu bầu, đảm bảo quyền cử tri

Nhiều cử tri đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu từ rất sớm. Cụ bà Kim Thị Phe (74 tuổi) cho biết, bà đã không còn nhớ mình đã bao nhiêu lần đi bỏ phiếu. "Từ thời trẻ tôi đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu, tôi cũng không nhớ nữa. Nhà có hai đứa con nhưng tôi vẫn tự mình đi trước. Hôm nay tôi rất phấn khởi trong ngày hội lớn của cả nước"- cụ Phe bày tỏ.

Tại tỉnh An Giang: Hơn 3,3 triệu cử tri cũng nô nức đi bầu cử trong hôm nay. Theo ghi nhận của phóng viên, ngay sau lễ khai mạc, cử tri ở nhiều địa phương trong tỉnh tích cực đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Võ Thị Ánh Xuân bỏ lá phiếu đầu tiên.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng bỏ phiếu bầu cử.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải đến dự lễ khai mạc bầu cử tại Tổ Bầu cử số 68, đơn vị bầu cử số 6, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải bỏ phiếu bầu tại Tổ Bầu cử số 68, đơn vị bầu cử số 6, phường Rạch Giá

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2, khu phố 3, phường Tô Châu.

Cử tri ở tỉnh An Giang nô nức đi bầu cử từ lúc sáng sớm

Nhiều cử tri là người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng, chức sắc tôn giáo và lực lượng vũ trang tham gia bỏ phiếu từ sớm, góp phần tạo khí thế phấn khởi trong ngày bầu cử. Các tổ bầu cử hướng dẫn cử tri nhận phiếu, ghi phiếu và bỏ phiếu đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc bỏ phiếu kín.

Tại tỉnh Tây Ninh: Có 5 đơn vị bầu cử Quốc hội, 27 đơn vị bầu cử HĐND cấp tỉnh và 634 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã. Để phục vụ khoảng 2,4 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu bầu chọn đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp, toàn tỉnh có 1.664 khu vực bỏ phiếu.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết (trái) bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 37, đơn vị bầu cử số 24, phường Long An.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng bỏ lá phiếu đầu tiên tại Tổ bầu cử số 6, phường Bình Minh

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn bỏ lá phiếu mở đầu ngày bầu cử tại xã Hậu Nghĩa

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên (trái) và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái tham gia bỏ phiếu

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại xã Mỹ Lộc

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh (trái) bỏ lá phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 2

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Đoàn Trung Kiên tham gia bỏ phiếu

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Xuân Hương cùng các cử tri thực hiện quyền bầu cử

Cử tri ở tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền công dân của mình trước từng lá phiếu

Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, toàn tỉnh có 25 người ứng cử, gồm 19 đại biểu do địa phương giới thiệu, 06 đại biểu đo Trung ương giới thiệu. Tổng số đại biểu được bầu là 15. Đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, toàn tỉnh có 135 người ứng cử. Tổng số đại biểu được bầu là 81. Đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, toàn Có 3.441 người ứng cử. Tổng số đại biểu được bầu là 2.059.