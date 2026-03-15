Cử tri Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang và Tây Ninh phấn khởi đi bỏ phiếu

Tại TP Cần Thơ, sáng 15-3, tổng số 2.490/2.490 tổ bầu cử trên địa bàn TP Cần Thơ (không bao gồm 107/107 tổ bầu cử, khu vực bỏ phiếu riêng đã tổ chức bầu cử sớm vào ngày 14-3) đồng loạt tổ chức lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, đạt tỷ lệ 100%. Toàn thành phố có hơn 3,1 triệu cử tri.
Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 18 người (trong đó số lượng đại biểu do Trung ương giới thiệu là 8 người, đại biểu do địa phương giới thiệu là 10 người). Riêng số lượng đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu là 85 người, HĐND cấp xã được bầu là 2.212 người.
Các xã, phường đã phối hợp với ngành công an tiến hành cập nhật, rà soát và chỉnh lý thông tin trên phần mềm lập danh sách cử tri, bảo đảm mọi cử tri đủ điều kiện cư trú, học tập, chữa trị hoặc chấp hành biện pháp bắt buộc tại địa bàn đều được lập danh sách chính xác, không trùng lặp hoặc bỏ sót.
Đồng thời, thực hiện niêm yết công khai danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và các địa điểm công cộng trong khu vực bỏ phiếu. Đến 9 giờ cùng ngày, toàn thành phố có 1.110.020/2.877.389 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 38,58%.
Tại tỉnh Vĩnh Long: Tại khu vực bỏ phiếu số 10 ở khóm Phù Ly 2 (phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long), không khí đi bầu cử diễn ra sôi nổi. Bà Ngô Thị Hồng Gấm - Bí thư, Chủ tịch HĐND phường Đông Thành - cho biết toàn phường 30 tổ bầu cử với 31.563 cử tri, trong đó người dân tộc Khmer chiếm khoảng 12%.
Đến nay công tác bầu cử diễn ra đúng quy định pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đi thực hiện quyền bầu cử.
Nhiều cử tri đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu từ rất sớm. Cụ bà Kim Thị Phe (74 tuổi) cho biết, bà đã không còn nhớ mình đã bao nhiêu lần đi bỏ phiếu. "Từ thời trẻ tôi đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu, tôi cũng không nhớ nữa. Nhà có hai đứa con nhưng tôi vẫn tự mình đi trước. Hôm nay tôi rất phấn khởi trong ngày hội lớn của cả nước"- cụ Phe bày tỏ.
Tại tỉnh An Giang: Hơn 3,3 triệu cử tri cũng nô nức đi bầu cử trong hôm nay. Theo ghi nhận của phóng viên, ngay sau lễ khai mạc, cử tri ở nhiều địa phương trong tỉnh tích cực đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
Nhiều cử tri là người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng, chức sắc tôn giáo và lực lượng vũ trang tham gia bỏ phiếu từ sớm, góp phần tạo khí thế phấn khởi trong ngày bầu cử. Các tổ bầu cử hướng dẫn cử tri nhận phiếu, ghi phiếu và bỏ phiếu đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc bỏ phiếu kín.
Tại tỉnh Tây Ninh: Có 5 đơn vị bầu cử Quốc hội, 27 đơn vị bầu cử HĐND cấp tỉnh và 634 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã. Để phục vụ khoảng 2,4 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu bầu chọn đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp, toàn tỉnh có 1.664 khu vực bỏ phiếu.
Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, toàn tỉnh có 25 người ứng cử, gồm 19 đại biểu do địa phương giới thiệu, 06 đại biểu đo Trung ương giới thiệu. Tổng số đại biểu được bầu là 15. Đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, toàn tỉnh có 135 người ứng cử. Tổng số đại biểu được bầu là 81. Đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, toàn Có 3.441 người ứng cử. Tổng số đại biểu được bầu là 2.059.
